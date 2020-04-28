Выбор Кремля: спасать людей или олигархию?

Россия - единственная из стран G20, где нет мер прямой поддержки населения. Выплаты населению предлагают ученые экономисты, Алексей Навальный, партия "Яблоко". Однако власть объявляет эти предложения "популизмом" и собирается субсидировать крупный "системообразующий" бизнес.

Почему Владимир Путин решет продлевать изоляцию, пересидеть эпидемию не трогая Фонд национального благосостояния? Какова альтернатива? Нужно ли вместо "самоизоляции" с цифровыми пропусками в столице вводить законный режим ЧП или ЧС?

Обсуждают политик из команды Алексея Навального Леонид Волков и муниципальный депутат, один из организаторов митинга «За жизнь!» в YouTube Юлия Галямина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 апреля в 19:05