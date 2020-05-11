Иранские военные сообщили о гибели на учениях 19 человек

Представители военно-морских сил Ирана сообщили о гибели 19 человек и ранении еще 15 в ходе учений в Оманском заливе.

В воскресенье одна из иранских ракет поразила вспомогательное судно "Конарек" вблизи портового города Джаск. Заявление военных о числе погибших резко контрастирует с данными, которые несколько часов назад, со ссылкой на военных, передали иранские государственные медиа. Тогда сообщалось об одном погибшем военнослужащем.

По имеющейся информации, "Конарек" находилось слишком близко к цели, по которой наносился удар с борта фрегата "Джамаран". В результате вспомогательный корабль был задет по ошибке. По сведениям агентства ISNA, корабль, пораженный так называемым дружественным огнём, транспортируют к берегу.

В январе этого года служащие иранского элитного Корпуса стражей Исламской революции по ошибке сбили украинский пассажирский самолёт, взлетевший из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Иранская армия сослалась тогда на состояние повышенной готовности после обстрела американских военных в Ираке – в ответ на гибель при ударе США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Напряженность, в том числе в регионе Персидского залива, сохраняется до сих пор. Вашингтон не раз обвинял Тегеран в опасном сближении c американскими судами.

22 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал национальным ВМС распоряжение открывать огонь и выводить из строя любые иранские суда с вооружениями, в случае нарушений в отношении американских кораблей.