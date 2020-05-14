Путин закрутит гайки, пока страна больна?

По числу зараженных коронавирусом Россия сегодня на 2-м месте в мире. 11 мая Кремль дал отмашку губернаторам постепенно ослаблять карантинный режим, не дожидаясь сильного спада заболеваемости. В парализованном пандемией стране без шума укрепляется авторитарная система, новыми законами полиции дают дополнительные права, фактически делая ее нарушения безнаказанными. Власти вводят электронное и почтовое голосование, удобные для фальсификаций. Доступ оппозиции к выборам будет затруднен: норму брака в подписях для регистрации снизили с 10 до 5%. В ведется подготовка к голосованию по обнуленной конституции и региональным выборам.

Постоянный комитет Форума свободной России опубликовал заявление, в котором говорится: "Эпидемический кризис ставит в общенациональную повестку дня решение самых неотложных вопросов: отставка Путина; полное обеспечение средствами индивидуальной защиты всех медиков, находящихся на фронтах войны с эпидемией; пятикратное увеличение на все время эпидемии заработной платы и соответствующих выплат всем медицинским сотрудникам, спасающим людей от инфекции; предоставление денежных компенсаций всем гражданам, потерявшим доход в результате введения государством карантинных и других ограничительных мер".

Что власть будет делать в условиях массовой безработицы и снижения нефтегазовых доходов? Станет ли режим Путина после эпидемического кризиса окрепшей полицейской диктатурой? Эволюцию режима обсуждают политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров и политолог, географ Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 мая в 19:05