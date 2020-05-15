"Все больше больных, все меньше смертей". Именно так можно описать эпидемию в Перу. В последние дни в перечне стран, наиболее пораженных COVID-19, латиноамериканская Республика Перу поднялась на четвертое-пятое место – здесь вдруг выявлен наибольший ежедневный прирост, после США, России и Бразилии, новых случаев заболевания. Однако по сравнению с этими государствами в Перу от коронавирусной инфекции умирает, к счастью, мало людей – пока чуть более 2 тысяч, при 80 тысячах заболевших. Давно живущая в столице Перу Лиме россиянка рассказывает о происходящем.

Власти Перу еще два месяца назад ввели в стране режим чрезвычайного положения, комендантский час и в целом одни из самых жестких правил общенационального карантина не только на континенте, но и во всем мире. 13 мая Республика Перу вышла на пик инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил перуанский президент Мартин Вискарра, добавив, что в стране начинается медленное снижение числа фиксируемых ежедневно случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 – благодаря общим усилиям населения. Президент также подчеркнул, что тесты на коронавирус уже сдали более полумиллиона перуанцев.

2 мая Вискарра объявил, что в этом месяце в стране начнется поэтапное возобновление экономической деятельности, хотя режим чрезвычайного положения будет действовать до 24 мая, а ночной комендантский час – еще дольше. Сейчас из чуть менее 7 тысяч госпитализированных с COVID-19 перуанцев около 800 находятся в отделениях интенсивной терапии. Более 24 тысяч пациентов выздоровели. По мнению правительства, основной причиной быстрого распространения коронавируса в последние дни стали фермерские рынки, на которых большинство перуанцев и совершает ежедневные покупки – во всей стране их более 2 тысяч. 13 мая, например, выяснилось, что на главном фруктово-овощном рынке Лимы больны почти 80 процентов всех продавцов.

О жизни в Лиме во время пандемии, о восприятии происходящего местным населением и особенностях местного карантина рассказывает юрист, предприниматель и туристический гид Марина Риди, живущая в Перу более 10 лет:

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– В Перу введены такие же ограничения, как в России или в странах Европы? Есть еще какие-то местные специфические особенности?

– У нас, по сравнению и с Россией, и со многими странами и Европы, и Латинской Америки, очень строгий карантин. Выходить на улицу можно только с понедельника по субботу, сейчас до 8 вечера, а еще на прошлой неделе – до 18 часов. И только в магазин за продуктами, в аптеку и в банк. То есть заниматься на свежем воздухе спортом, просто гулять – вообще запрещено. Детям опять же выходить на улицу нельзя. Плюс комендантский час, сейчас он в большинстве регионов действует с 8 вечера до 4 утра. По воскресеньям выходить на улицу вообще никому нельзя никогда. Исключение сделано только для владельцев собак.

В Перу пытались провести интересный эксперимент, но он провалился, правда, – на какое-то время в апреле ввели разделение дней на "мужские" и "женские". То есть три дня в неделю выходить из дома могли только исключительно женщины, а три дня – мужчины. Но мужчины в Перу в магазины ходят редко. В "женские" же дни безумно увеличилось количество покупательниц, очереди были такие, что приходилось по часу стоять, чтобы попасть в супермаркет. В итоге это нововведение отменили. Сейчас из дома имеет право выходить только один, любой член семьи в день.

– А какие наказания и штрафы сейчас предусмотрены в Перу за нарушение карантинных мер?

– Обязательно ношение маски на улицах, всегда и везде, а не только в транспорте или в магазине. За пребывание на улице без маски могут оштрафовать. За прогулку, не в магазин или в аптеку, тебя тоже оштрафуют. Штрафы разнятся в зависимости от нарушения, от 25 до 128 долларов. Очень большой штраф за несанкционированное пользование личным транспортом, он доходит до 1900 долларов.

– Среди ваших родственников, друзей есть заболевшие или, не дай бог, умершие?

Штраф за несанкционированное пользование личным транспортом доходит до 1900 долларов

– Из всех, кого я знаю лично, только один мой друг переболел коронавирусной инфекцией, но в легкой форме. У него держалась несколько дней высокая температура, и он вызвал в какой-то день врачей. Они приехали, сделали тесты и сразу же показали ему результаты, очень быстро. Привезли с собой ему еду на неделю и лекарства, причем бесплатно! Через несколько дней он уже себя лучше чувствовал, и сейчас абсолютно здоров. Есть телефон горячей линии при министерстве здравоохранения, куда ты звонишь в случае, если обнаружились симптомы, которые тебя беспокоят. Он вот так и позвонил, ему ответили мгновенно, чтобы сидел дома и что к нему приедут. И, соответственно, быстро приехали люди в защитных костюмах и привезли все необходимое.

– Как общенациональный карантин и все происходящее поменяли вашу собственную жизнь?

– Все мои проекты, которыми я активно занималась до карантина, сейчас на паузе. С учетом закрытых границ и запрета на передвижение внутри Перу, я сейчас не могу заниматься никаким из своих бизнесов. Приходится только ждать. Я в Лиме, когда не работаю и не езжу по другим странам и регионам страны, очень много провожу времени на улице и много гуляю. Сейчас я могу выйти, но только в магазин. К тому же я достаточно часто ходила в рестораны, а сейчас я готовлю дома сама.

– Какое впечатление производила Лима на вас последние пару месяцев?

– Конечно, очень непривычно видеть обычно бурлящую Лиму совсем пустой. Одно из ограничений, которое власти ввели в связи с карантином, это невозможность пользоваться личным транспортом. За исключением отдельных случаев, на которые выдается разрешение, то есть тем людям, кто имеют право работать в конкретные дни. Поэтому количество машин сократилось очень сильно. Производят впечатление чистота на улицах и отсутствие пыли в квартирах, прямо вот разница с предыдущим временем очень заметна.

Ни лодок, ни людей, ни машин – очень много птиц прилетело, и сейчас пляжи Лимы заполнены ими, как в заповедниках

Плюс – городские пляжи изменились. За счет того, что нет ни лодок, ни сёрферов, которых у нас постоянно было много, ни людей, ни машин, – очень много птиц прилетело, и сейчас пляжи Лимы заполнены ими, как в заповедниках. Наблюдаю положительные изменения в поведении людей – те редкие автомобили, которые на улицах еще ездят, начали пропускать прохожих. Потому что в Лиме, и вообще в Перу, с соблюдением правил дорожного движения обычно дела обстоят не очень хорошо. А сейчас, я смотрю, пропускают прохожих, более вежливыми стали водители. Люди соблюдают физическую дистанцию. Нет никакой агрессии, вообще на улице я не вижу никакого негативного поведения.

– Несколько изданий в последние дни писали о том, что в Перу резко вдруг стала расти заболеваемость, что врачи, больницы и даже похоронные конторы в некоторых перуанских городах и регионах работают на пределе возможностей. Это так?

– В целом в Перу ситуация сейчас вполне стабильна. Мне кажется, что число заболевших начало расти, судя по официальной статистике, на самом деле потому, что с каждым днем делают все больше тестов. По сравнению со многими соседними странами здесь это организовано лучше. При этом ведь уровень смертности от COVID-19 у нас ниже, чем во многих соседних странах или в Европе. Если судить по всему Перу, то ничего страшного и выходящего за рамки не происходит. Тем более – в столичном регионе, на который приходится 72 процента всех заражений. В таких населенных перуанских регионах, как Арекипа или Кахамарка, тоже очень маленький процент заболевших тяжело.

Есть пять провинций из всех 25-ти, в которых ситуациях хуже

Есть пять провинций из всех 25, в которых ситуация хуже. Почему именно там – нужно разбираться в каждом случае отдельно. Потому что общий процент госпитализаций от числа инфицированных, судя по информации, например, от бывшего министра здравоохранения, примерно 9 процентов. Но при этом в одном таком большом, но малонаселенном регионе, как Лорето, это перуанская Амазония, гораздо больше больных, требующих госпитализации. С точки зрения формальной логики и медицинской науки это странно. Но я знаю, что Лорето, несмотря на то что там всегда было достаточно много туристов, социально-экономически медленно развивается. Возможно, из-за коррупции, возможно, из-за каких-то административных пробелов. Сейчас столичные власти пытаются им помочь. В частности, на прошлой неделе с Икитосом, столицей Лорето, одним из самых пострадавших городов, наладили ежедневное специальное авиасообщение, туда отправляют самолеты с медикаментами, баллонами и так далее.

Гроб с телом человека, умершего от COVID-19, выставленный прямо на улицу, в одном из бедных районов Лимы. В отличие от недавней ситуации в Эквадоре, в Перу такие сцены – большая редкость.

Плюс выпустили хорошее мобильное приложение, я им не пользуюсь, но видела, как оно устроено. В Лиме, например, с его помощью локализуются места, где наблюдается наибольшее количество случаев заражения. В столице сейчас еще построили достаточно большой новый госпиталь, временный, на территории, которую раньше занимала наша "Спортивная деревня". В прошлом году здесь проходили Панамериканские игры. Маски, защитные средства – местное производство их сейчас налажено, с этим проблем нет никаких, всегда все можно купить в аптеках.

– В каждой стране в последние месяцы некая часть общества бурно и недовольно реагировала на все запреты и новые законы, связанные с пандемией. Население Перу по большей части себя показало законопослушным или нет?

– С одной стороны, население Перу вообще законопослушно. Каких-то серьезных выступлений, тем более вооруженных, агрессивных уличных акций протеста здесь в принципе в последние годы не бывало. В основном решения правительства сейчас поддерживают. В городах народ соблюдает, как правило, карантин. С другой стороны, да, проблемы бывают – в более бедных районах и провинциях. Потому что в Перу очень развито коллективное сознание, люди привыкли существовать большими группами, всегда в рамках коллектива и, конечно, организовывать всякие праздники с большим количеством участников. Поэтому бывают нарушения, и контролировать это достаточно сложно. А вообще в 20 часов у нас в Лиме все время звучат аплодисменты из окон и с балконов, каждый день – для врачей, с музыкой. А в 9 часов вечера по улицам проезжают патрульные машины, с сиреной и тоже с музыкой, и им тоже аплодируют! Каждодневный такой "мини-концерт" полицейских.

– Был ли какой-нибудь покупательский ажиотаж или искусственно вызванный дефицит товаров из-за повышенного спроса на что-то, как в некоторых других государствах, когда там началась эпидемия?

– Да, как и во многих других странах, как только в начале марта у нас объявили о первых случаях заражения, раскупили все антибактериальные средства. До этого они лежали на каждой полке, ими никто не пользовался, а потом – просто они исчезли из продажи. Начали массово закупать туалетную бумагу в очень большом количестве – и здесь очень много шуток на эту тему тоже было. Но достаточно быстро все вернулось. Какое-то время были ограничения в супермаркетах. Наиболее ходовые товары, такие как чистящие средства, та же туалетная бумага, макароны, рис, можно было покупать только по две упаковки в одни руки. Сейчас, по-моему, кое-какие из этих ограничений сохранились, но вообще все есть, никакого дефицита я не вижу. И маски продаются везде, цены только на них отличаются.

То, что сейчас алкоголь скупают в больших объемах, заметно

Но вот заметно выросли продажи спиртного. Хотя вообще раньше в Перу проблемы алкоголизма никогда не было, в своей общей массе население здесь малопьющее. Надеюсь, теперь также каких-то кардинальных изменений в этом плане не случится. Но то, что сейчас алкоголь скупают в больших объемах, заметно. В соседнем районе города муниципальные органы недавно вообще запретили продажу у себя алкоголя, например.

– Перу раньше была страной весьма неблагополучной, в том числе из-за очень высокой преступности. В стране много очень бедных людей. И ведь не так уж давно здесь шла гражданская война, действовали разные ультралевые террористические группировки, вроде "Сендеро Луминосо". В связи с началом эпидемии обстановка по всей стране стала лучше или хуже?

– Я бы хотела подчеркнуть, что активная гражданская война и частые теракты закончились еще 20 лет назад. По сравнению со многими соседними государствами континента в Перу как раз криминогенная обстановка очень хорошая. Одинокому туристу здесь сейчас путешествовать, если ты, разумеется, знаешь испанский язык, можно спокойно, так же как и гулять по городам. Конечно, если не забредать в какие-то совсем бедные, неблагополучные районы – но как в любых других мегаполисах мира. В наши дни Перу – одна из самых спокойных стран в регионе. У многих Латинская Америка иногда ассоциируется с наркотрафиком. В Перу он тоже существует. Но, опять же по сравнению с той же Мексикой, наркопреступность здесь, скажем так, действует тайно и отдельно – а подавляющая часть населения отдельно. И собственно, они никак не пересекаются.

– Сейчас мир понемногу выходит из паралича, связанного с приостановкой всего привычного течения жизни. И начинает задумываться над тем, как восстанавливать экономику. Насколько сильно пострадал перуанский бизнес, что говорят местные финансисты, промышленники, торговцы, крестьяне?

– Он пострадал, конечно, очень сильно, потому что в связи с этим строгим карантином была приостановлена практически вся индустрия и торговля. За исключением продажи товаров первой необходимости и работы продуктовых магазинов, замер вообще практически весь бизнес. В том числе такие важнейшие для Перу отрасли, как рыболовецкая промышленность и добыча полезных ископаемых. Конечно, не на сто процентов, но их работа была очень существенно ограничена.

Прямые разовые выплаты неимущим семьям, а также семьям самозанятых, не имеющих фиксированного дохода, составят примерно 227 долларов

Сейчас правительство разработало план по запуску экономики, поддержке населения, предпринимателей и системы здравоохранения, который рассчитан на четыре фазы. Его бюджет составляет 97 миллиардов 199 миллионов перуанских новых солей (чуть больше 28 миллиардов долларов США). Это 12,8 процента ВВП Перу. Прямые разовые выплаты неимущим семьям (находящимся за чертой бедности), особенно крестьянским семьям, а также семьям самозанятых, не имеющих фиксированного дохода, составят 760 солей (примерно 227 долларов). Еще отдельно медработникам, полицейским и военным, патрулирующим улицы, – по 720 солей (215 долларов). По официальным подсчетам, выплаты получат до 6 миллионов 800 тысяч семей (до 75 процентов от общего числа). При этом официальный минимальный размер оплаты труда в Перу составляет около 275 долларов США.

Минимальный размер оплаты труда в Перу составляет около 275 долларов

Части населения дополнительно бесплатно раздаются еда и медикаменты. Знаю, что в провинциях некоторые мои знакомые такую помощь уже получили. Еще введена отсрочка по уплате налога на прибыль и НДС малому и среднему бизнесу (то есть согласован на июнь-август перенос сроков уплаты налогов за февраль – май). Достигнуты договоренности о субсидиях компаниям на покрытие 35 процентов заработной платы за апрель работникам, имеющим зарплату до примерно 448 долларов США, и с банками – о выдаче компаниям льготных кредитов с минимальной процентной ставкой под гарантию государства. На эту программу выделено примерно 18 миллиардов долларов США. Еще есть субсидии в размере 760 солей (220 долларов) в месяц (но на срок не более 3 месяцев) сотрудникам определенных категорий компаний малого бизнеса, вынужденных отправить своих сотрудников в согласованный с Минтруда отпуск за свой счет.

– Вы писали в своем фейсбуке, что в перуанских магазинах даже для внутреннего потребления почти исчезла белая океанская рыба. А как же знаменитое национальное блюдо, перуанское севиче?

– Сейчас, на самом деле, она начала появляться, и потом на рынках она все-таки есть. То есть не на сто процентов приостановили рыбную ловлю. Но все равно, да, я видела, что был дефицит.

– Что касается туризма – безусловно, Перу в последние годы становилось все более популярным туристическим направлением. Местный турбизнес переживет этот удар, как вы думаете?

– Надеюсь, что переживет, хотя именно туристическая отрасль пострадала сильнее всего. Государство выделяет отдельные средства для поддержки турбизнеса. В рамках общей программы стимулирования есть прямые субсидии работникам туристической отрасли. Плюс на этой неделе президент Вискарра издал указ: что, например, начиная с 1 июля и до конца года во многие музеи и археологические зоны, в том числе в легендарный археологический комплекс Мачу-Пикчу, для детей, подростков и лиц старше 60 лет вход будет бесплатный, как для местных жителей, так и для иностранцев.

– Много иностранных туристов испытали сложности с возвращением домой, когда эпидемия в Перу только началась? Наверняка кто-то так и застрял в стране на месяцы – как они переживают это время?

– Я не могу, конечно, про всех туристов рассказать, только про тех, истории которых знаю сама. Я прилетела в Перу с группой туристов за день до закрытия границ, 15 марта вечером. 16-го числа страну закрыли. И туристы, с которыми я работала, не могли вылететь отсюда две недели. Они жили в Лиме, в отеле, сначала в том, который я им забронировала, а потом просто сами нашли другой. И они находились на связи с посольством России, нужно признать, что там достаточно оперативно решали все их проблемы. В конце концов испанская авиакомпания Iberia, которая вывозила своих граждан, увезла и моих туристов. Знаю другую компанию – русскоговорящих из США, они застряли в регионе Куско в Урубамбе, которую еще называют "Священной долиной инков". Но они по собственному желанию там остались, решили, раз такая возможность появилась, просто побыть здесь долго и потом попутешествовать по стране, когда станет возможно. Они сняли дом прямо в долине и очень пока довольны условиями проживания. Сейчас там выдерживают карантин и ждут, когда можно будет поездить по региону. Понятно, что у нас туристический бизнес поставлен полностью на паузу, но некоторые отели не прекратили работу. В Лиме я знаю 75 отелей, которые работали все это время и продолжают, на прием – во-первых, перуанцев, которые возвращаются из других стран сейчас, и для них обязательно соблюдение 14-дневной самоизоляции, причем не дома. А во-вторых, там находятся иностранцы, которые не выехали сами либо которых не вывезли.

– Что в правительстве Перу говорят о перспективах открытия внешних границ страны?

– По этому предварительному плану в 4 фазы, о котором я упоминала, открытие границ, возобновление международного сообщения и открытие всех туристических достопримечательностей, но с ограниченным доступом, намечено на июль. Без конкретных дат, то есть просто в течение июля. В июне должны разрешить и запустить внутреннее транспортное сообщение. А в августе должны на 95 процентов запустить всю экономику, в том числе открыть все туристические места. Таков план. Насколько власти будут ему следовать – пока неясно. Сейчас мы ведь находимся только на первой стадии этого плана.