Объявлены лауреаты публицистической премии "ЛибМиссия"

В Москве в понедельник объявлены лауреаты V Публицистической премии "ЛибМиссия". Она учреждена фондом "Либеральная миссия" с целью "привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мир".

В номинации "Аналитика" лауреатами стали Александра Архипова и Анна Кирзюк за книгу "Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР". Председатель жюри Денис Драгунский назвал её "блестящим пионерским исследованием советского коллективного бессознательного".

Специальный приз жюри в номинации "Аналитика" получил политолог Дмитрий Орешкин за книгу "Джугафилия и советский статистический эпос".

В номинации "Публицистика" лауреатом стала Элла Панеях за цикл статей в газете "Ведомости" об обществе, государстве и правоохранительной системе. Спецприз за серию статей в Republic и "Ведомостях" присуждён Ивану Микиртумову.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 сентября 2020 года в Москве.