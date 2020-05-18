Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Объявлены лауреаты публицистической премии "ЛибМиссия"

Дмитрий Орешкин, один из лауреатов

В Москве в понедельник объявлены лауреаты V Публицистической премии "ЛибМиссия". Она учреждена фондом "Либеральная миссия" с целью "привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мир".

В номинации "Аналитика" лауреатами стали Александра Архипова и Анна Кирзюк за книгу "Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР". Председатель жюри Денис Драгунский назвал её "блестящим пионерским исследованием советского коллективного бессознательного".

Специальный приз жюри в номинации "Аналитика" получил политолог Дмитрий Орешкин за книгу "Джугафилия и советский статистический эпос".

В номинации "Публицистика" лауреатом стала Элла Панеях за цикл статей в газете "Ведомости" об обществе, государстве и правоохранительной системе. Спецприз за серию статей в Republic и "Ведомостях" присуждён Ивану Микиртумову.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 сентября 2020 года в Москве.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG