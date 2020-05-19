Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Белоусов.
Тем не менее Мишустин провёл несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек — не сообщалось.
- Кроме Мишустина в правительстве переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
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