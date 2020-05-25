Число инфицированных сотрудников ФСИН выросло за 10 дней

Число сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), инфицированных коронавирусом, увеличилось более чем на треть за 10 дней и составило 980. Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на официальные источники, 238 случаев инфицирования выявлены среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

Во ФСИН подтвердили, что в следственном изоляторе "Лефортово" (СИЗО № 2) выявлены три случая подозрения на коронавирусную инфекцию среди заключённых. Пациенты находятся под наблюдением врачей и содержатся в медицинской части изолятора.



Ранее агентство РБК передало со ссылкой на адвоката Викторию Цилюрик, что COVID-19 в СИЗО заразился основатель российской логистической группы "Сумма" Зиявудин Магомедов - он обвиняется в хищениях и растрате на 11 миллиардов рублей.



Адвокаты ранее попросили уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову добиться внесения коронавирусной инфекции в перечень заболеваний, с которыми обвиняемые и подозреваемые не должны содержаться под стражей.



По официальным данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России на 25 мая выявлено 353 427 инфицированных, 3633 человека умерли.