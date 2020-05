Суверенные фальсификации. Александр Рыклин – о плохой стратегии

Российская Федерация в составе чуть не всех своих государственных институтов атакует агентство Bloomberg. Извинений и замены обнародованной информации от американского информационного агентства требуют МИД РФ, Государственная дума, российское посольство в США… Хочется спросить, а так же мясокомбинат имени товарища Микояна и текстильная фабрика "Красная роза"? Пока, правда, это бы выглядело некоторым преувеличением, но, кажется, обращение трудовых коллективов в ООН и в Комитет защиты мира по поводу искажения фактов журналистами-империалистами уже не за горами.



Скандал вселенского масштаба возник из-за того, что редакция Bloomberg, ссылаясь на подсчеты ВЦИОМ, сообщила: текущий рейтинг доверия Владимира Путина – 27%. Последовала жесткая и молниеносная реакция. Председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России... Поэтому атаки Соединённых Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их". Депутат Госдумы Ирина Яровая: "Откровенно фейковая публикация агентства Bloomberg – попытка компенсировать неудачи и мыльные пузыри государственной системы Америки, а порой и полный провал культа политического величия. Даже в ситуации пандемии они занимаются промывкой мозгов американцев, обманывая их. Жаль, но болезнь политической элиты США и псевдосвободных СМИ – это хроника тяжёлого заболевания". Руководитель ВЦИОМ Валерий Фёдоров: "У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то, что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность".



Однако уже в следующем интервью гипотезу о том, что причиной публикации стала глупость, господин Фёдоров решительно отмел. Осталась только ангажированность. Ситуация с ВЦИОМ, мягко говоря, щекотливая. Дело в том, что ровно год назад эта социологическая служба опубликовала результаты исследований, согласно которым рейтинг доверия главы российского государства балансировал в районе 32%, что, согласитесь, не слишком отличается от 27, которые показало агентство Bloomberg. Продержались эти скандальные и оскорбительные для любого диктатора цифры всего чуть больше суток. Но буквально на следующий день ВЦИОМ проинформировал общественность, что меняет старую ущербную методику подсчетов на новую прогрессивную и добавляет уточняющий вопрос. После этих нехитрых манипуляций Фёдоров объявил, что рейтинг доверия Владимира Путина вернулся к традиционным значениям и теперь равен 72%. Возможно, столь оперативное исправление собственных ошибок – не исключено, граничащих с госизменой! – позволило господину Фёдорову избежать позорной казни на Красной площади. Он даже не лишился своего поста, что в тот момент ему предрекали многие эксперты. С тех пор глава ВЦИОМа столь вопиющих ошибок не допускает, а политическую незрелость не демонстрирует.

Тут как раз самое время вспомнить, что совсем недавно разразился скандал ещё более громкий, чем нынешний. Около двух недель назад английская газета The Financial Times и американская The New York Times опубликовали материалы, ставящие под сомнение информацию о реальном числе жертв коронавирусной инфекции и уровне заражения в России. По подсчетам западных журналистов, информация, получаемая из российских официальных источников, занижается чуть не на порядок. Никаких особых сенсационных откровений в этих текстах не содержалось: в самой России кто только не пишет о том, что статистика эпидемии, выдаваемая средствами госпропаганды, искажает реальность. Публикуются многочисленные схемы и графики, самым убедительным образом доказывающие факты подтасовок, а эксперты спорят лишь о том, спускаются ли статистические данные в регионы в ежедневном режиме сверху, или вся статистика субъектов Федерации – плод стараний самих губернаторов. Но именно публикации в западной прессе вызывали столь бурную реакцию. Тогда Госдума даже попыталась пожаловаться на вышеупомянутые газеты в Генпрокуратуру и Следственный комитет, специальное заявление сделал МИД РФ, прокомментировать ситуацию счел необходимым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На первый взгляд, людям, которые давно наблюдают за развитием политических процессов в России, реакция официальных кругов на разного рода публикации в западной прессе кажется вопиюще избыточной. Ну в самом деле, зачем этот кипиш, как говаривали бабелевские герои? Почему в ответ на какие-то там публикации нельзя просто отшутиться? Дескать, смотрите, что пишут разные дураки, которые просто не разобрались в проблеме, малопрофессиональны и публикуют фейковую, заведомо ложную информацию. Обычно Мария Захарова, спецпредставитель российского МИДа, тонко и изысканно иронизирует по поводу подобных случаев. Но даже шутки Захаровой смотрятся лучше этого ничем не мотивированного звериного оскала.

Делигитимация мировым сообществом процедуры, цементирующей путинские полномочия на веки вечные - вот чего сегодня больше всего боятся в Кремле

Я думаю, тут дело вот в чём. Российским властям предстоит нелегкое испытание. Уже почти ни у кого не вызывает сомнения, что 24 июня, в годовщину Парада Победы, будет проведен не только военный парад на Красной площади. Сегодня многие эксперты утверждают, что в этот же день российские власти организуют, несмотря на очевидные "пандемийные риски", так называемое всенародное голосование по поправкам к действующей Конституции, основной смысл которых в фиксации возможности для Владимира Путина баллотироваться на очередной президентский срок.

Посмею предположить, что секретная кремлевская социология, которая, в отличие от той, что скармливается подведомственному населению, отражает реальные настроения граждан, предрекает негативный для Кремля результат. Эффект от провальной политики властей в тяжелый кризисный период не мог не сказаться на отношении граждан к действующей власти. Но мы-то с вами понимаем, что результаты голосования по путинским поправкам не могут быть негативными в любом случае. 70, ну 60, как минимум, процентов тех, кто поддержал президентские инициативы, Кремлю точно нужны!

Другими словами, решусь спрогнозировать, что уровень фальсификации результатов этого мероприятия может быть беспрецедентным, но точно таким же может оказаться и общественный резонанс. Причём во всём мире. Политики разного уровня из разных стран окажутся вынуждены реагировать на информацию о ковровых подтасовках на голосовании в России, сомнению будет неизбежно подвергнуто само право российского лидера предпринять попытку сохранить за собой власть после 2024 года. Делегитимация мировым сообществом процедуры, цементирующей путинские полномочия на веки вечные, – вот чего сегодня больше всего боятся в Кремле. Именно с этим страхом и связаны нынешние скандалы российских властей из-за разного рода публикаций в иностранных изданиях. Кремль наносит как бы упреждающий удар. Когда, после обнародования результатов голосования по поправкам, на российские власти обрушится шквал критики, в Кремле скажут: "Все эти беспомощные попытки дискредитации лидера страны – проявление традиционных русофобских настроений. Их пресса всегда врёт! И за примерами далеко ходить не надо. Вспомните, какую зловредную ерунду они писали про рейтинг Путина, про нашу коронавирусную статистику!"

Есть большие сомнения в том, что подобного рода стратегия может оказаться эффективной, она не сможет даже отчасти смягчить удар и снизить репутационные издержки российской власти. Но другой у Кремля всё равно нет.

Александр Рыклин – московский журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции