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Археология. Будущее

Климатическая тревога. Эфир в 18:05

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Может ли Россия справиться с экологическим кризисом? Обсуждают Сергей Кричевский и Владимир Чупров

Словом 2019-го года по версии Оксфордского словаря стала «климатическая тревога» (climate emergency), и дело не только в активизме Греты Тунберг, но и в том, что везде в мире ширятся экологические движения. Для России 2019-й стал годом лесных пожаров и «мусорных протестов» в Шиесе и Подмосковье. Как сильно деградировала окружающая среда в России в XXI веке, и есть ли еще возможность предотвратить экологическую катастрофу?

В студии Радио Свобода - Сергей Кричевский, профессор, главный научный сотрудник ИИЕТ им Вавилова РАН, и Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис. Эфир в 18:05.

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