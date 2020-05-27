Прыгнул на Путина. Эфир в 19:05

Акция неповиновения в губернаторском корпусе. Покушение на вертикаль. Тебе сказано – в отставку? Уползай тихо. Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев тихо не захотел. Устроил скандал. Подал в Верховный суд на своего начальника. И суд вдруг принял к производству административный иск об оспаривании указа Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева на посту губернатора. В части дополнительных соцгарантий отклонил. А правомерность отставки будет рассматривать. Такое впервые. Губернаторов в последние годы как бы имел право выбрать народ. А Путин всегда имел право их скинуть. Игнатьев покусился на священное право президента РФ скидывать кого хочет и когда хочет. До чего это может довести вертикаль? Обсуждают аналитик Станислав Белковский, юрист Илья Шаблинский, политик Владислав Аркадьев (республика Чувашия). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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