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Археология

Искушение вирусом. Эфир в 18:05

Священник Яков Кротов, религиовед Роман Лункин и журналист Константин Эггерт: как религия переживает пандемию?

Эпидемия коронавируса явилась тяжелым испытанием для мировых религий. Церкви и монастыри стали очагами заражения, многие монахи и священники заболели и умерли. Закрыты храмы, и верующие были лишены пасхальной службы, опыта коллективного общения. Как переживет религия этот кризис? Укрепит пандемия веру или пошатнет ее?

Участвуют: религиовед Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, историк, священник Яков Кротов и журналист Константин Эггерт. Эфир в 18:05.

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