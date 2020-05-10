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Археология. Будущее

Медицина на линии огня. Эфир в 18:05

Гузель Улумбекова, Андрей Рагозин и Василий Власов: как изменится здравоохранение после пандемии?

Тест на коронавирус сегодня проходит не только население, но и система здравоохранения в каждой стране. Какие-то его успешно сдают, как в Южной Корее, какие-то проваливают, как пока что в США. Как на этом фоне выглядит российская медицина? Как должно измениться здравоохранение после пандемии? Может ли оно в списке приоритетов занять место национальной обороны?

Обсуждают: Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, Андрей Рагозин, ведущий научный сотрудник Высшей школы организации и управления здравоохранением, и Василий Власов, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ. Эфир в 18:05.

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