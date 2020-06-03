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Президент Белоруссии Лукашенко отправил правительство в отставку

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в среду в эфире госудрственного телеканала "Беларусь 1".

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