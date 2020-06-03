Президент Белоруссии Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в среду в эфире госудрственного телеканала "Беларусь 1".
Новость дополняется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в среду в эфире госудрственного телеканала "Беларусь 1".
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.