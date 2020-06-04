Новым премьер-министром Белоруссии стал выпускник МГИМО

Роман Головченко назначен премьер-министром Белоруссии. Соответствующее решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Накануне белорусский лидер отправил в отставку правительство Сергея Румаса. По словам Лукашенко, у него не было претензий к бывшему главе правительства, но тот решил заниматься бизнесом.

Головченко 46 лет. Он закончил Московский государственный институт международных отношений и Академию управления при президенте Белоруссии. Занимал различные должности в Совете Безопасности республики и Генпрокуратуре. Новый глава белорусского правительства работал советником-посланником в Польше и чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Объединённых Арабских Эмиратах. С 2018 года возглавлял Госкомвоенпром.

О планах сформировать новый состав правительства Александр Лукашенко объявил еще 25 мая. Решение должно быть принято до намеченных на август президентских выборов. Они назначены на 9 августа. Лукашенко правит страной с 1994 года. Он баллотируется на шестой срок.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста в Минске и других городах. Лукашенко в ответ предупредил, что в период избирательной кампании "майданов" в стране не будет.