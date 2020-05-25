Спасайся кто может. Чиновники, законодатели и Сечин выходят из кризиса

Как ведущие страны мира, а также российские власти собираются выходить из кризиса и на ком планирует заработать глава подконтрольной государству компании "Роснефть" Игорь Сечин? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Впервые за многие годы руководство Китайской Народной Республики не стало ставить целевой ориентир по росту ВВП. Связано это с высокой степенью неопределенности в мировой экономике из-за эпидемии COVID-19. Это сообщение сбило волну энтузиазма на рынке нефти, которая росла весь май после вступления в силу сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 22 мая, цена барреля сорта Brent снизилась на пару долларов, а вслед за этим несколько ослаб и рубль. Китай – крупнейший потребитель нефти в мире, и перспективы китайской экономики для рынка энергоносителей, да и вообще для всех сырьевых рынков, являются ключевым ориентиром.

Полная видеоверсия программы:

Согласно прогнозу китайской государственной компании China Petroleum, спрос на нефть в стране в этом году сократится на 5 процентов. К тому же Китай воспользовался ситуацией, которая сложилась в конце апреля, и скупил по бросовым ценам огромное количество нефти. Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило о рекордном за всю историю количестве танкеров, которые везут в Китай около 230 миллионов баррелей нефти. Так что недостатка в "черном золоте" там в обозримом будущем не предвидится.

Коррекционное снижение нефти, кстати, не самая плохая новость – поскольку в рейтинговом агентстве S&P считают, что восстановление нефтяных цен такими темпами приведет к новой ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией со всеми вытекающими неприятностями. Кто развяжет новый виток торгового конфликта, не так важно – "ястребов" хватает и там, и там. Главное, что двум энергетическим сверхдержавам нынешний съёжившийся мировой рынок нефти стал явно тесен.

На этом фоне главный российский идеолог нефтяной войны, глава "Роснефти" Игорь Сечин, видимо, решил поправить пошатнувшийся бюджет компании за счет журналистов. И вот в четверг, 21 мая, РБК получает иск на 43 миллиарда рублей, направленный "Роснефтью" в Арбитражный суд Москвы. В чем суть этих претензий?

Остается добавить, что у "Роснефти" с журналистским сообществом отношения давно не складываются. Это далеко не первый иск компании к российским и зарубежным изданиям. Но попытка отсудить 43 миллиарда – это что-то новое. Видимо, совсем с деньгами у компании плохо, раз в ход пошли такие суммы.

Еще одно сообщение из Пекина заставило содрогнуться уже американских технологических лидеров. В Поднебесной принят одобренный лично председателем КНР Си Цзиньпином план, реализация которого должна к 2025 году превратить страну в мирового технологического лидера.

Он будет содержать информацию обо всем населении страны, начиная с рождения

Потратить на это планируется 10 триллионов юаней, или около 1 триллиона 400 миллиардов долларов. Деньги будут направлены на развертывание сетей 5G, установку камер и сенсоров, разработки в области интернета вещей и искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта будут использоваться для беспилотного транспорта, строительства полностью автоматизированных заводов. И конечно – куда без этого – наблюдения за китайскими и иностранными гражданами, которые окажутся на территории страны.

Вот прекрасная модель для российской цифровой экономики. Строится-то она явно по китайской модели и на базе китайских технологий. В том числе и технологии, скажем так, "наблюдения" за гражданами. Буквально в четверг, 21 мая, Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании единого федерального реестра. Планируется, что он будет содержать информацию обо всем населении страны начиная с рождения. Оператором этой супербазы данных будет Федеральная налоговая служба.

Вызов в технологической гонке Китай бросает Америке. Россию в этом соревновании никто в качестве серьезного игрока почему-то не воспринимает, сколько бы тематических национальных проектов в российском правительстве и администрации президента ни написали.

Работают над цифровизацией, кстати, не только в исполнительных ветвях власти. Государственная дума уже третий год мусолит законопроект о цифровых активах. И конца этому увлекательному процессу пока не видно. Потому что парламентарии без конца вносят свои улучшения.

Программисты и криптоэнтузиасты пакуют чемоданы и с нетерпением ждут первых международных рейсов

Вот и на прошлой неделе стало известно, что депутаты Госдумы решили обогатить законопроект, а заодно Административный и Уголовный кодексы статьей о незаконном обороте цифровых активов. Поправки, которые предусматривают штраф в размере до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 7 лет, профильный комитет палаты отправил в правительство на согласование. Программисты и криптоэнтузиасты пакуют чемоданы и с нетерпением ждут первых международных рейсов в страны с более вменяемыми депутатами.

Вообще на прошлой неделе наблюдалась повышенная активность российских законодателей. Особенно отличились члены Совета Федерации. Отчасти связано это с тем, что президент Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить общенациональный план спасения экономики от последствий коронавируса. Вот заскучавшие в самоизоляции сенаторы и кинулись его придумывать.

Так, рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложением ввести в России цифровой налог. Его должны будут платить интернет-компании на каждого российского пользователя, который пользуется их услугами. А глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов решил внести свою персональную лепту в план спасения. Он предложил ввести уголовную ответственность за выплату "серых" зарплат.

Государственной поддержкой довольны менее 7 процентов представителей малого и среднего бизнеса

Что-то мне подсказывает, что не совсем такого плана ждут от властей российские граждане и представители частного бизнеса, особенно малого и среднего. Пока, если верить результатам опроса, который организовал во всех российских регионах бизнес-омбудсмен Борис Титов, государственной поддержкой довольны менее 7 процентов представителей малого и среднего бизнеса, а более половины – 51 процент – разочарованы. Как следствие – всего 13 с небольшим процентов полностью уверены, что продолжат работу после снятия ограничений, а две трети оценили свои шансы на выживание ниже 50 процентов.

Вообще история с планом восстановления российской экономики, который должен появиться к 1 июня, ярко иллюстрирует весьма распространенную практику российских властей. Большинство развитых стран направили основные усилия на то, чтобы предотвратить негативные экономические последствия. В России предпочли дождаться, когда рухнет все что можно. И только после этого начали придумывать план восстановления.

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