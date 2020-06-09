Около 200 членов участковых избирательных комиссий (УИК) из разных российских регионов подписали открытое письмо с призывом не работать на голосовании по поправкам в Конституцию.

В обращении "Мы не расходный материал" говорится, что члены комиссий будут постоянно находиться на участке на протяжении семи дней и помогать голосовать тысячам людей. Стоит заразиться хотя бы одному, как с огромной вероятностью, вся комиссия тоже окажется заражена. "А после каждого дня работы мы будем уходить домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным", – говорится в обращении.

Авторы письма заявляют, что они не хотят подвергать опасности жизни своих близких и избирателей. Они не будут организовывать голосование 1 июля – и призывают всех присоединиться к их забастовке.

Авторы обращения называют это голосование "бессмысленным риском" и отмечают, что ещё 20 марта глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование – это жест доброй воли со стороны президента Владимира Путина, "который хочет услышать народ". Они считают, что не стоит этого делать такой ценой.

4 июня соратник политика Алексея Навального Леонид Волков опубликовал пост, в котором оппозиционер заявил об опасности голосования с точки зрения заражения коронавирусом. Он предложил членам избиркомов отказаться участвовать в голосовании и агитировать за это коллег.