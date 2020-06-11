Задержан второй полицейский по делу о гибели Ивана Вшивкова

В Калининграде сотрудники Следственного комитета задержали ещё одного бывшего полицейского Александра Иванова по делу о смерти местного жителя в отделе полиции в октябре прошлого года. Об этом сообщил адвокат матери погибшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с "Зоной права". Сегодня суд должен избрать меру пресечения для бывшего полицейского.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что бывшего оперативного дежурного ОВД обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В начале марта по этому делу был задержан старший лейтенант полиции Николай Плебух, который сейчас находится под домашним арестом.

Ивана Вшивкова задержали 20 октября прошлого года и доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. Утром 21 октября его нашли мертвым, на его теле были термические ожоги. В МВД утверждают, что Вшивков сорвал радиатор в камере, её затопило кипятком.

В феврале на заседании суда по избранию меры пресечения для Плебуха сотрудница ОВД рассказала, что коллеги издевались над Вшивковым и шутили, что он "взял трубу в заложники".

Мать погибшего Ольга Вшивкова уверена, что сын не мог получить 95% ожогов тела от внезапного прорыва трубы. Она не исключает, что полицейские могли облить её сына кипятком, чтобы замаскировать побои. Сотрудники больницы, куда позже доставили тело погибшего, сообщили, что смерть Вшивкова имеет признаки криминального характера. Следственный комитет возбудил дело о халатности. Мать погибшего обратилась за помощью к Путину.