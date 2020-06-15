МВД проверяет видео, на котором полицейский душит подростка

На Кубани МВД начало проверку из-за видеозаписи, на которой местный полицейский душит в квартире подростка со словами "Если я **** [ударю] — ты сдохнешь". Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на управление ведомства.

Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Чп Краснодар". На видео полицейский хватает молодого человека за шею, кидает его на пол и выкручивает руки, обзывая его "тварью", "упырём". За подростка вступается девушка, снимавшая видео. Второй полицейский отвечает ей, что "человек не умеет себя вести".

Инцидент произошёл в городе Темрюк. Подростки громко слушали музыку, кто-то вызвал полицию. В итоге один из них чуть не задушил юношу, который находится в больнице. После этого полицейский приезжал к пострадавшему и настаивал, чтобы он подписал документ о том, что он оказывал сопротивление, говорится в посте.