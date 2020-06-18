Правительство отрицает планы по повышению налогов

Правительство не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц для людей с высоким заработком, заявили в пресс-службе правительства. О возможном повышении НДФЛ рассказали в среду, 17 июня, источники Forbes и РБК. Издания отмечают, что правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян, которые зарабатывают более 2 — 3 млн рублей в год.

Источник РБК, близкий к администрации президента, отмечал, что "сейчас идеальная ситуация для этого — санкционно-пандемическая". Консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, однако никаких решений пока не принято. Еще один собеседник издания сообщил, что обсуждается вариант с не облагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

По данным Forbes, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами, обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. "Там более десяти разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить", — заявил изданию эксперт, участвовавший в обсуждениях.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В частности, социальный блок правительства рассматривал эту идею в январе 2018 года. Однако тогда речь шла о гражданах, которые зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей в год. О том, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы для НДФЛ, в 2016 году говорила и Ольга Голодец, которая тогда занимала должность вице-премьера.

Глава Минфина Антон Силуанов в феврале говорил, что ведомство может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, до этого принципы налогообложения меняться не будут, и сейчас этот вопрос в правительстве не обсуждается.