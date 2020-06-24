"Что бы ни случилось, к войне мы готовы": в России проходит парад Победы

24 июня в России проходит парад Победы, отмененный 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом ряд российских регионов отказались от проведения праздничных мероприятий или проведут парады без зрителей. От визита в Москву из-за коронавируса отказались лидеры Хорватии, Туркмении, Азербайджана, Армении, Чехии и Японии. Президент США Дональд Трамп отказался от визита в Москву еще в марте, а президент Франции Эммануэль Макрон даже не получал приглашения – об этом сообщили в Елисейском дворце. Зато на празднование обещают приехать лидеры Казахстана, Белоруссии, Сербии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, а также самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.

Парад проходит в 28 российских городах. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны РФ. Празднование запланировано в девяти городах-героях: Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также парады состоятся в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подсчитал, что только в Москве парад Победы обойдется не менее чем в миллиард рублей. "На доставку военнослужащих в столицу потрачено 290 миллионов рублей. На разгон облаков выделено 113 миллионов рублей, на прямую трансляцию – 83 млн. Еще 254 миллиона ушло на создание пресс-центра, в том числе 2 млн на украшение его цветами. Прием иностранных делегаций, включая их питание, размещение в гостиницах и транспортное обслуживание, обойдется в 86,8 млн рублей. Оформление Красной площади и Васильевского спуска плюс техническое обеспечение мероприятий, согласно порталу госзакупок, стоит 60 млн рублей. Стоимость контракта на организацию фотохостинга составляет 47 миллионов рублей, на доставку ветеранам и труженикам тыла поздравлений от президента Владимира Путина - 30 млн рублей. Еще 11,8 млн рублей предусмотрено на брендирование автомобилей для обслуживания иностранных и почетных гостей", - сообщили в ФБК.

В сообщении Минбороны говорится, что при подготовке к празднованию Дня Победы приняты меры по недопущению распространения коронавируса: проводится постоянная дезинфекция мест проведения тренировок, транспортных средств и помещений для проживания личного состава. Все военные, участвующие в параде, проходят тестирование на наличие COVID-19.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в последний момент от проведения парадов отказались власти Алтайского края и Рязанской области. Ранее парады решили не проводить Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул. Ряд регионов ограничивают празднества или переносят дату проведения шествий и парадов.

В то же время без зрителей парады пройдут в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владикавказе, Хабаровске, Волгограде, Белгороде, Владикавказе, Ставрополе, Улан-Удэ и Казани. Местные чиновники уверяют, что на парадах будет присутствовать минимальное количество приглашенных гостей, для всех остальных с мероприятия будет организована прямая трансляция.

Мэр Москвы Сергей Собянин также призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору. Накануне пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 75-летия Победы. В списке всего 7 руководителей стран-членов ООН. Это президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Также приедут президенты самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии - эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров и связал отказ ряда из них от поездки с эпидемией коронавирусной инфекции. Такую причину назвали, отказываясь ехать в Москву, например, лидеры Армении, Азербайджана и Туркмении. А хорватская сторона сообщила, что президент Зоран Миланович не приедет, потому что у него сломался самолёт. США и Великобританию – главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – на параде будут представлять послы.

Планируется, что парад 24 июня в Москве на Красной площади продлится около полутора часов. С трибун за ним будет наблюдать президент Владимир Путин и ветераны войны, которые перед встречей с президентом были на карантине. В параде Победы в Москве примут участие около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники. Зрителям покажут батальон танков Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100 и новинки боевой техники, в том числе, модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Также на параде продемонстрируют танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25", танки "Армата", боевую машину пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", тяжелую огнеметную систему ТОС-2, зенитную ракетную систему С-300В4 и береговой ракетный комплекс "Бал".

В московском параде примут участие военные Китая, Сербии, Монголии, а также стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всех участников обещают проверить на коронавирус, а зарубежных гостей – даже дважды. 24 июня состоится авиашоу и салют.

По официальным данным за 23 июня, в России выявлено 7425 новых случаев коронавирусной инфекции, 153 человека умерли. Общее число заболевших в России с начала эпидемии приблизилось к 600 тысячам и составило 599 705, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Выздоровели 356 429 человек. Умерли, согласно статистике штаба, 8359. Уже почти неделю прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне около одной тысячи человек в сутки. С начала эпидемии в городе выявили более 215 тысяч заболевших.

Врач-эксперт Тимур Пестерев полагает, что несмотря на небольшое снижение заболеваемости СOVID-19, эпидемиологическая ситуация остается сложной, и поэтому посещение массовых мероприятий в России сложно назвать полностью безопасным:

С эпидемиологической точки зрения разрешение массовых мероприятий было сделано поспешно

– Конечно, в вопросе о снятии определенных ограничений мы ориентируемся на официальную статистику. Она нам говорит, что на данном этапе развития эпидемии система здравоохранения может сдержать определенный рост заболеваемости. Но мне кажется, что с эпидемиологической точки зрения разрешение массовых мероприятий, в том числе, и парада Победы, было сделано немножко поспешно. Мы не знаем, насколько грамотно организована социальная дистанция на самом параде. Я имею ввиду не самих участников парада, то есть военных, а говорю об обычных зрителях. И будут ли они ее соблюдать. Конечно, парад Победы – это важное мероприятие, но в этом году я отношусь к его проведению двояко. Мне кажется, сейчас ситуация с коронавирусом еще остается сложной.

– Стоит ли ожидать вспышки заболеваемости после этих праздничных массовых мероприятий 24 июня?

– Как и любой доктор, могу вам ответить: насколько все будет грустно, и будет ли грустно вообще, покажет время. Потому что перчаточно-масочный режим есть, люди носят маски, перчатки, в соответствии с рекомендациями Минздрава и ВОЗ. У нас есть возможность увидеть, насколько серьезно наши люди относятся к перчаточно-масочному режиму и к социальному дистанцированию.

– Даже если предположить, что все зрители, которые придут смотреть парады Победы в Москве и еще 28 российских городах, будут в перчатках и масках, насколько это может сдержать заражение?

Лично я продолжаю носить маску и перчатки и в людные места в ближайшее время не собираюсь

– Довольно значительно. Потому что, даже если среди празднующих будет человек с заболеванием COVID-19, в маске он не сможет заражать окружающих так эффективно, как без нее. Подчеркну, все эти мероприятия будут происходить на открытом воздухе, и это внушает определенный оптимизм. Но лично я продолжаю носить маску и перчатки и людные места в ближайшее время посещать не собираюсь. Если кто-то собирается идти на парад, обязательно надо взять с собой маску и перчатки. А если люди имеют какие-то симптомы заболевания, им никуда ходить не нужно. Россиянам надо адекватно реагировать на имеющуюся информацию об уровне заболеваемости. Сейчас в общественных местах действует перчаточно-масочный режим, и если люди думают о себе и своих близких, пренебрегать им не стоит, – полагает врач-эксперт Тимур Пестерев.

О том, какой смысл Владимир Путин вкладывает в проведение парада Победы накануне голосования по поправкам в Конституцию, говорит политолог Константин Калачев:

В Волгограде парад пройдет без зрителей, но с серьезной нагрузкой на инфраструктуру - танки превратили дороги в месиво и крошево

– Для многих людей парад Победы – это квинтэссенция патриотизма, демонстрация оборонной мощи, это память о предках, о великой истории и неотъемлемая часть того, что называют державностью. Но я не очень понимаю, зачем нужно проводить какие-то мероприятия в других городах, даже если это города-герои. Московский парад имеет смысл хотя бы потому, что он дает телевизионную картинку на всю страну. А например, в Волгограде парад пройдет вообще без зрителей, но с серьезной нагрузкой на городскую инфраструктуру. Можно вспомнить ролик, который размещали в интернете мои волгоградские друзья: танки превращают асфальт на улицах города, который там и так плавится при высокой температуре, в месиво и крошево. То есть волгоградские дороги после этого парада придется восстанавливать долго и тратить на это много денег. Затратно.

Такая же ситуация будет по всей стране. Так что я считаю, что можно было бы ограничиться парадом в Москве, который, безусловно, является, в том числе, частью подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию.

– Какие чувства должен вызвать этот парад у россиян?

Это возможность в очередной раз продемонстрировать, что "броня крепка и танки наши быстры"

– Он должен способствовать повышению социального самочувствия и оптимизма. Он должен показать людям, что Россия на правильном пути, что мы уважаем историю и гордимся подвигом дедов и прадедов. Повышение обороноспособности России и вложения в "оборонку" и армию – это достижения Владимира Путина, которое не оспаривают даже его критики. Так что это возможность в очередной раз продемонстрировать, что "броня крепка, и танки наши быстры".

–​ А как же ситуация с коронавирусной инфекцией, которая до сих пор достаточно серьезна?

– Я наблюдаю за тем, что происходит сейчас в Москве – очень мало признаков того, что у нас вообще был коронавирус. Отдельные люди все еще в масках, но большинство их уже не носят. Люди расслабились, ходят в магазины и торговые центры, не соблюдают социальную дистанцию. Я понимаю, что со статистикой заболеваемости у нас не все в порядке, заболеваемость по-прежнему высокая, но давайте признаем, что население устало от политики ограничений, повышенной готовности, от "карантина", и собственно говоря, перед глазами есть примеры – скажем, парад 9 мая в Белоруссии. Были после этого тысячи заболевших и умерших? Как ни странно, нет.

– Этот парад проводится для россиян, чтобы поднять уровень их патриотизма, или все-таки больше для международного сообщества, чтобы продемонстрировать российскую военную мощь?

Этот парад - выставка достижений Владимира Владимировича Путина

– Я думаю, российскую военную мощь можно демонстрировать на военно-технических выставках, и наша военная мощь ни для кого не является секретом. Ее можно оценивать по-разному, но раз есть покупатели российской техники, и Россия занимает приличное место как страна-экспортер военной техники, значит, еще есть что экспортировать. То есть военных экспертов этим не поразишь, а поражать западных обывателей – какой смысл? Очевидно, что это в большей степени внутренняя история. Даже приглашение иностранных гостей – тоже внутренняя история, потому что парад должен показать, что Россия не находится в изоляции, что внешняя политика Путина вполне успешна, что у нас есть союзники и партнеры. В этот раз гвоздем парада станет участие в нем президента Сербии и выступление сербской воинской части, которая там промарширует. Понятно, что иностранных гостей будет немного, но в любом случае власть и ее пиарщики постараются получить всю возможную пропагандистскую отдачу от этого парада. Это даст им возможность несколько дней рассказывать о российских достижениях в части военного строительства, о том, как растет патриотизм у народонаселения. Перед голосованием нужны позитивные новости, нужен позитивный информационный фон. Парад позволяет решить эту проблему. Так что я думаю, что этот парад – выставка достижений Владимира Владимировича Путина. Это инструмент повышения самооценки людей, патриотических чувств, гордости за родину, повышения социального оптимизма. Людям как бы говорят: "Чтобы там ни случилось, к войне мы готовы", – рассуждает политолог Константин Калачев.