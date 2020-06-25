В правительстве рассматривают возможность компенсировать упущенные доходы бюджета от обещанных Владимиром Путиным льгот для IT-компаний с помощью возвращения НДС на продажу софта. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ Минкомсвязи.

Ведомство предлагает отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. 17 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономики и Минфину проработать эту инициативу.

Отменить нулевой НДС предлагается с 2021 года. Эта мера принесет в бюджет 42,5 миллиарда рублей. IT-компаниям, программное обеспечение которых включено в реестр отечественного, планируется выделить субсидии. Остальной софт при введении НДС в 20% подорожает почти на 17%.

В ходе телеобращения 23 июня Путин пообещал провести налоговый маневр в IT-отрасли, анонсировав для нее такие же выгодные условия, как в индийской и ирландской юрисдикциях: "Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%".