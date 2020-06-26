Бесчеловечная поправка. Предрассудки, убивающие людей

Директор программ "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков заявил на этой неделе, что российское государство де-факто признало его брак с мужчиной. По словам Кочеткова, он получил от ФНС налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Фёдорова. Однако возможное принятие 1 июля пакета поправок к Конституции России может на долгие годы лишить однополые пары даже надежды на официальную легализацию однополых браков в России.

Игорь Кочетков и Кирилл Фёдоров заключили брак в США в 2017 году. К заявлению в ФНС Кочетков приложил нотариально заверенный перевод американского свидетельства о браке. Инспекция проверила декларацию и подтвердила сумму заявленного налогового вычета в полном объеме. По российским законам все люди, состоящие в браке, имеют право возвратить через налоговый вычет 13 процентов от расходов, понесенных в интересах супруга, в том числе на страхование жизни.

Это второй известный случай, когда российские власти признали брак между двумя мужчинами. В январе 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, зарегистрировавшие брак в Копенгагене, подали документы о регистрации в Многофункциональный центр госуслуг в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак. Однако вскоре МВД России признало их паспорта недействительными. Позже из-за угроз Войцеховский и Стоцко вынуждены были покинуть Россию.

Согласно Семейному кодексу, Россия признает браки, заключённые за рубежом. При этом однополые браки в России не легализованы: Семейный кодекс определяет брак только как союз мужчины и женщины. Внесение этого положения в Конституцию России закрывает возможность даже обсуждать легализацию однополых браков.

Специалист в области гендерных исследований Линдси Брейтвайзер из Университета Нотр-Дам в США в своей онлайн-лекции, прочитанной в Институте региональной прессы в Петербурге, отмечает, что доминирующие в российском обществе мифы и предрассудки об ЛГБТ-сообществе приводят к нарушениям базовых прав человека.

– Довольно часто приходится слышать мнение, что гомосексуальность является неестественной. Такой взгляд никак не подтверждается с научной точки зрения. Что такое сексуальная ориентация? Это комплекс отношений, включающий романтическую привязанность. Причем направлена она может быть как к противоположному гендеру, так и к собственному. Сексуальность – это очень важная часть нашей личности, в которой отражаются и биологические, и социальные установки того или иного человека. На сексуальность влияет очень многое – воспитание, социум, биологические факторы, культурная среда, восприятие и принятие себя самого. Все это оставляет отпечаток.

В России распространен миф о том, что появление людей ЛГБТ в стране – результат “западного влияния”

Ученые пока не могут заранее предсказывать сексуальную ориентацию человека. По их оценкам, около 10 процентов населения Земли ощущают себя ЛГБТ, но эта цифра может меняться, у нас нет данных из всех стран, люди часто боятся признавать себя гомосексуалами. Но гомо- и бисексуалы встречаются в жизни каждого человека. Столетиями люди пытаются разобраться, что такое сексуальная ориентация, от чего она зависит. Согласно используемой во всем мире шкале Кинси, сексуальность человека не является постоянной, в течение жизни сексуальные предпочтения могут меняться, человек может изменить свою сексуальную идентичность. Экспериментируя, изучая собственное тело и эмоции, люди понимают, что им понятнее и ближе. Некоторые осознают себя гомосексуалами еще до того, как они вступили в первые романтические отношения, другим нужен опыт, чтобы понять себя. Обычно молодые люди начинают говорить о своей гомосексуальности в подростковом возрасте, но встречаются воспоминания людей, осознавших ее еще в 10, 9 и даже в 8 лет. Некоторые до определенного момента вообще не могут идентифицировать свою сексуальность. Очень важен социальный и исторический контекст. Если существует угроза запретов или преследования, люди могут вообще перестать обсуждать свою ориентацию, свои увлечения. Там, где общество не отвергает гомосексуальность как норму, человеку гораздо проще разобраться в себе, понять, какова его сексуальная ориентация.

В России распространен миф о том, что появление людей ЛГБТ в стране – результат “западного влияния”, “западной пропаганды гомосексуальных отношений”. Бытует мнение, очень вредное мнение, что гомосексуальность – это что-то неестественное. Но существуют исторические исследования, доказывающие, что ЛГБТ были во все времена и во все эпохи. Это не что-то новое, “вошедшее в моду”, “пришедшее с Запада” или откуда-то еще. Гомо- и бисексуалы описаны в литературе – начиная с древнегреческой. И в русской литературе, кстати, тоже. Гомосексуальность и бисексуальность присутствовала всегда – это не “феномен современности”.

Еще один миф - “гомосексуальность опасна для детей”

Еще один распространенный миф о гомо- и бисексуальности заключается в том, что это якобы "ментальное заболевание", "моральное извращение". Термины “гомосексуальность” и “гетеросексуальность” первыми сформулировали психологи, изучавшие сексуальные желания человека. Исследования в этой области начались в конце 19-го века. Ученые пришли к выводу, что гомосексуальность – не показатель каких-то моральных, духовных ценностей человека. Это не выбор. И психологи, и медики утверждают сейчас, что гомосексуальность – норма, это не болезнь, это не “заразно”. Что гомосексуалы не стремятся “заманить в свою секту обычных людей”. При этом, начиная исследования, многие ученые относились к гомосексуальности именно как к болезни. В 1990 году гомосексуальность была изъята из списка существующих заболеваний. Раньше врачи пытались “лечить” гомосексуальность, была в ходу так называемая “реверсивная терапия”, направленная на то, чтобы “вновь сделать пациента гетеросексуалом”. В России такие попытки предпринимаются до сих пор, хотя на самом деле гомосексуалы нуждаются в психологической поддержке, а не "лечении". Потому что постоянное давление в гомофобно настроенном обществе приводит к частым депрессиям и суицидам.

Третий миф – “гомосексуальность опасна для детей”. Высказывания подобного рода нередко встречаются при обсуждении поправок к Конституции России. Распространено мнение, что если ребенок воспитывается гомосексуальной парой, то из него обязательно вырастет гомосексуал. Что гетеросексуальные дети будут “обращены в гомосексуальность” и ребенок будет страдать всю жизнь. В России существует Закон о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних, принятый с той же целью, что и обсуждаемая сейчас поправка о браке. Но сексуальная ориентация не наследуется, она не может возникнуть благодаря воспитанию. Окружение человека не может “переделать” сексуальную ориентацию. Когда родители, даже если это однополая пара, любящие и заботливые, именно это является определяющим для ментального здоровья ребенка. Встречается мнение, что в однополых парах сексуальные отношения более свободные, что эти пары не моногамны. Однако исследования в Америке и Европе не доказали, что однополые пары как-либо отличаются в этом отношении от гетеросексуальных. Что их сексуальная жизнь по-другому влияет на жизнь их детей. Что действительно влияет на ментальное здоровье ребенка – это удовлетворенность их родителей своей жизнью. В браках, независимо от сексуальной ориентации, главные ценности – любовь и уважение. Нет никаких доказательств того, что гетеросексуальные браки более стабильны, чем однополые. А на достаток и благосостояние семьи влияет не сексуальность, а экономические, политические и социальные условия. Если же говорить об усыновлении, то на состояние ребенка будет больше влиять то, насколько комфортно чувствуют себя родители, насколько государство заботится о семьях. А предлагаемые сейчас поправки к Конституции для однополых пар ситуацию безусловно ухудшат.

– Обусловлена ли гомосексуальность генетически?

– Ученые давно пытаются выяснить, существует ли “ген гомосексуальности”, который может встраиваться в ДНК человека. Но пока такой ген никто не нашел. Поэтому сексуальную ориентацию, основываясь на ДНК родителей или родственников, предсказать невозможно. Единственное, что удалось обнаружить, – это то, что если в семье много детей, то высока вероятность, что кто-то из младших детей окажется гомосексуалом. Свидетельств того, что гомосексуальность может быть обусловлена сексуальной ориентацией родителей или историей их заболеваний, тоже не обнаружено.

– Есть ли связь между общественным принятием гомосексуальности и все более распространенным желанием в развитых странах иметь мало детей или вообще их не иметь?

– Склонность к суициду среди гомосексуалов чаще всего обусловлена общественным давлением. Никакого подтверждения этого нет. Наоборот, однополые пары стремятся иметь детей, и если для этого есть условия, используют современные репродуктивные методы. Существует суррогатное материнство. Нынешнее снижение рождаемости связано с уровнем образования, экологией, экономической ситуацией. Люди хотят путешествовать, развиваться, иметь более стабильное материальное положение. Но связи между принятием гомосексуальности в обществе и снижением рождаемости нет.

Склонность к суициду среди гомосексуалов чаще всего обусловлена общественным давлением

– Правда ли, что склонность к суициду среди гомосексуалов выше, чем среди гетеросексуалов?

– Склонность к суициду среди гомосексуалов чаще всего обусловлена общественным давлением. Общественное осуждение, постоянные напоминания о том, что ты – “не такой”, “неправильный”, “извращенец”, могут заставить задуматься, особенно молодых людей: а что со мной не так? Привести к депрессии и даже самоубийству. Но общественное давление испытывают не только гомосексуалы. Возьмите молодых женщин, которым постоянно напоминают о том, что они должны правильно одеваться и себя вести, хорошо выглядеть, соответствовать “социальной норме”. Они тоже часто впадают в депрессию и думают о суициде. Это явления одного порядка.

Фактический запрет возможности легализации однополых браков в случае принятия поправки, признающей брак только как союз мужчины и женщины, приведет к ухудшению положения гомосексуалов, мечтающих создавать семьи и воспитывать детей, и может способствовать росту суицидальных настроений среди них.

А в США, к примеру, исследования показывают, что легализация однополых браков изменила ситуацию к лучшему, заметно увеличила среднюю продолжительность жизни гомосексуалов. Так что поддержка ЛГБТ-сообщества, включающая и голосование против поправки о запрете однополых браков, спасет чьи-то жизни.

– Нужно ли рассказывать об ЛГБТ в рамках школьных программ? Ведь против этого выступают даже в странах, где общество достаточно толерантно относится к гомосексуальности?

– Наши исследования показывают, что среди выпускников школ, где есть уроки сексуального образования, на которых о гомосексуальности рассказывают, причем без негативного к ней отношения, меньше случаев нежелательной беременности, заражения венерическими заболеваниями. У них есть возможность задавать вопросы преподавателям, а значит, получать важные для них ответы, разбираться в волнующих их проблемах. В США тоже часто можно столкнуться с протестами против обсуждения ЛГБТ в школах, всеобщей системы сексуального образования не существует. Это серьезный недостаток нашей системы образования. И это имеет серьезные последствия. У нас большое количество абортов среди совсем молодых людей, которые не готовы стать родителями, высокая младенческая смертность. Так что сексуальное образование – важный элемент любого развитого общества. В США часто звучат призывы воздерживаться от секса до брака, но это проблемы не решает. Без серьезного разговора о сексуальности на школьных уроках не обойтись.

– Есть ли рациональные причины у гомофобии?

Гомосексуалы нуждаются в поддержке, но они не стремятся сделать гетеросексуального человека гомосексуальным

– Люди боятся перемен, боятся, что что-то угрожает их образу жизни, боятся за свои семьи. Поэтому я и говорила о тех мифах по поводу гомосексуальности, которые распространены в мире, чтобы показать, что эти страхи необоснованны. Гомосексуалы нуждаются в поддержке, но они не стремятся сделать гетеросексуального человека гомосексуальным. Страх – это очень мощная сила, поэтому мы должны понимать, чего в действительности должны бояться. Кого-то в том, что гомосексуальность – норма, убедить легко, для других на это потребуется время.

Декларация ООН по правам человека признает право на вступление в брак фундаментальным правом человека. Причем в последнюю версию декларации включено упоминание о том, что геи и лесбиянки тоже должны иметь возможность пользоваться этим правом. Иметь возможность жить с теми, кого они любят, и пользоваться преимуществами, которые дает вступление в брак, – финансовыми, налоговыми, касающимися оказания медицинской помощи и так далее. К сожалению, это положение не всегда применяется на практике, – отмечает специалист по гендерным исследованиям Линдси Брейтвайзер.

Игорь Кочетков написал в своем фейсбуке, что намерен принять участие в голосовании 1 июля, чтобы сказать “нет” предлагаемым поправкам к Конституции, включающим определение брака только как союза мужчины и женщины.

В четверг, 25 июня, в День радужного флага, который отмечается с 1978 года, посольство США в Москве выпустило обращение, в котором говорится: "Права ЛГБТ – это права человека. Права человека универсальны. ... Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований". Радужный флаг был вывешен на здании посольства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы".