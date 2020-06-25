Возвращение предпринимателей из "списка Титова" приостановлено

Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил о приостановке возвращения из-за границы бизнесменов, которые преследуются в России по уголовным делам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ТАСС.

Титов заявил, что пока действует "корона-стоп", никого возвращать не планируется. Ранее суд в Москве арестовал на два месяца вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова" Дмитрия Зотова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

В октябре прошлого года суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из "списка Титова", вернувшимся в Россию. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.