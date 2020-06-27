"Наша задача – сместить "Единую Россию". Оптимисты из Самары

18-летний бывший участник "Бессрочного протеста" Егор Бесчастнов решил баллотироваться в муниципальные депутаты. Он известен как один из лидеров "Бессрочного протеста" в Самаре. Активиста на митингах и пикетах не раз арестовывала полиция. В 2018 году его судили на комиссии по делам несовершеннолетних за участие в акции против пенсионной реформы. Егор решил участвовать в муниципальных выборах, потому что это единственные прямые выборы городского значения, и от их результатов зависит будущее города. В интервью Радио Свобода активист рассказал, каким он видит будущее Самары и почему объединилась городская оппозиция.

– В 2017 году я узнал о муниципальных депутатах и решил после совершеннолетия выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов советов внутригородских районов. Я интересуюсь политикой с 14 лет. Мой старший брат показывал мне каналы в YouTube на политические темы, родители в машине слушали “Эхо Москвы”. Я был одним из самых активных участников “Бессрочки” в Самаре и волонтером в штабе Навального. Митинги и пикеты эффективны, в них надо продолжать принимать участие. Но чтобы здесь и сейчас влиять на происходящее в стране, необходимо идти во власть. Только так ее можно сделать более открытой и эффективной.

– У вас достаточно знаний о городском устройстве, чтобы работать муниципальным депутатом?

– В 2019 году я начал интересоваться урбанизмом, возможно, я выберу его своей профессией. Я участвовал в конкурсе организации “Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" и занял второе место. В начале этого года штаб Навального в Самаре объявил, что будет помогать независимым активистам на выборах в советы депутатов внутригородских районов. Я решил попробовать войти в совет депутатов Самарского внутригородского района.

– Какие вы перед собой ставите цели как муниципальный депутат?

В какой-то момент появилось ощущение, что на нас могут возбудить уголовное дело, и “Бессрочка" распалась

– Если нам, независимым и оппозиционным кандидатам, удастся получить большинство мандатов, то дальше мы сможем попасть в Гордуму, и у нас появится больше возможностей влиять на происходящее в городе. Основная наша задача – сместить “Единую Россию”. Сейчас, на мой взгляд, в Гордуме нет никого независимого, тем более оппозиционного. Создается впечатление, что Гордума – это монолитная непонятная вещь. Никто не знает, чем занимаются ее депутаты.

– Что сейчас происходит с самарской “Бессрочкой”?

– В какой-то момент появилось ощущение, что на нас могут возбудить уголовное дело, и “Бессрочка" распалась.

– Как горожане реагируют на вас как на потенциального кандидата?

– Я уже начал собирать контакты жителей моего округа, которые готовы за меня голосовать. Жителей приятно удивляет, что кто-то проводит предвыборную кампанию, агитирует, задает вопросы. Я увидел, что люди соскучились по настоящей политике. Они очень давно не видели вживую кандидатов.

– Потенциальных избирателей не удивляет ваш возраст?

– Некоторые говорят, что у меня мало опыта. Я им отвечаю, что буду компенсировать возраст активностью.

– Вы учитесь в вузе?

– Я недавно закончил школу и собираюсь поступать в университет. Еще точно не решил, на какой факультет. Мне интересны урбанистика, политика и экономика.

– Нет планов поступить в московский или европейский вуз?

– Я об этом думал, но я хочу жить в Самаре и делать ее лучше. Мне очень нравится мой город, и я знаю, что смогу его преобразить, если мне дадут шанс.

– Что именно вы бы хотели изменить?

– Я хочу сохранить исторические здания. Их сносят, а потом строят многоэтажки, к которым не готова инфраструктура. Кроме того, они совершенно не вписываются в городской облик. В городе почти нет мест для прогулок с собаками. В общественные места собачников часто не пускают, а площадок для собак не создают. Две мои собаки в том числе из-за этого живут на даче. Много денег вбухивается в метро, которым горожане почти не пользуются. Об этом говорят социологи. Трамваи – популярный в Самаре вид транспорта, но трамвайный парк нуждается в обновлении. Я думаю, необходимо построить трамвайную линию от ж/д-вокзала до аэропорта, чтобы горожане и туристы могли без пробок перемещаться между двумя основными транспортными узлами. Нужно создать более удобные маршруты автобусов, чтобы люди могли с минимальным количеством пересадок добираться из одного конца города в другой. Необходимо организовать ночную работу общественного транспорта. Самара – большой активный город, который живет 24/7. Я думаю, нам надо развивать инфраструктуру для транспорта последней мили: велосипедов и самокатов. В Самаре мало велодорожек и недостаточно широкие тротуары. Если говорить о глобальных планах, я бы хотел, чтобы Самарская область была более независимой от решений Москвы, а жители региона могли бы выражать свою волю и влиять на происходящее.

– На какой город вы хотели бы сделать похожей Самару?

У меня независимые взгляды. Я готов быть открытым и помогать людям

– Я не так много видел городов, потому что пока мало путешествовал. Я читал о разных городах с интересными урбанистическими решениями, но не могу на них ориентироваться, так как не бывал там. Я думаю, что Самара должна быть похожа на лучшую версию себя.

– Почему жители города должны выбрать вас? Почему они могут вам доверять?

– У меня независимые взгляды. Я готов быть открытым и помогать людям.

– Но, получив власть, вы можете измениться.

– У меня другие убеждения, и я не раз доказал, что готов их отстаивать. За оппозиционные акции меня два раза судили, много раз на митингах меня задерживала полиция. Но я не испугался и не сошел со своего пути.

– Вас не напугало жестокое подавление протестов против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму?

Когда невиновных людей сажают и бьют, это вызывает злость, а не страх

– Когда невиновных людей сажают и бьют, это вызывает злость, а не страх. Желания бороться за другую, более справедливую власть у меня точно не убавилось. Для этого независимым людям, готовым идти во власть, надо создавать коалиции или хотя бы сотрудничать. В Самаре у нас это получилось. Штаб Навального и самарское представительство Либертарианской партии России объединились в коалицию перед муниципальными выборами. Коалиция сотрудничает с “Городскими проектами Ильи Варламова и Максима Каца". Мы поддерживаем друг друга и других независимых кандидатов, которые не имеют отношения к штабу Навального, ЛПР и "Городским проектам". Вот в этой способности договариваться я вижу уникальность моего города, и она дает нам шанс на победу.

В Самаре оппозиционные и независимые движения в самом деле перед выборами начали сотрудничать. Об этом Радио Свобода рассказали местные лидеры штаба Навального, Либертарианской партии России и "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца".

Вадим Алексеев, претендент в кандидаты в совет депутатов Октябрьского внутригородского района и руководитель организации “Городские проекты” в Самаре:

– Выборы депутатов в райсоветы – это единственная возможность для жителей Самары проявить свою политическую волю. У нас не осталось никаких выборов городского значения, кроме выборов муниципальных депутатов. На этих выборах – 210 мандатов по большому количеству округов. Ни одно из независимых оппозиционных движений не может выдвинуть столько кандидатов на выборы. Нам нечего делить, поэтому мы объединились.

– До выборов самарское отделение “Городских проектов” взаимодействовало с ЛПР и штабом Навального?

– Наше сотрудничество началось перед выборами.

– Что вы как кандидат в районные депутаты можете предложить избирателям?

Самара – прекрасный город, но его можно сделать еще лучше

– Доступную и комфортную городскую среду. Сейчас в трамвай сложно зайти человеку с детской коляской и велосипедом. Человеку на инвалидной коляске это сделать почти невозможно. Маломобильным гражданам очень трудно передвигаться по городу, пандусы есть не везде, а где есть, часто сделаны не в уровень. Почти нет остановочных перронов в уровень с останавливающимся общественным транспортом. Есть много мест в городе, где нужны обыкновенные наземные переходы, но их нет, и горожане на свой страх и риск бегают через дорогу. В моем районе много заброшенных зданий и пустырей, с которыми ничего не делают, плохо благоустроенны детские площадки. Я хочу решать эти проблемы. Я живу в Самаре, хотя мог бы давно уехать в Москву, Петербург или за границу, потому что люблю Самару. Самара – прекрасный город, но его можно сделать еще лучше.

– Вы недовольны благоустройством Самары к чемпионату мира по футболу?

– Я считаю, что это благоустройство носило косметический характер. Сейчас многое из того, что было благоустроено, разваливается. Например, развалилась 4-я очередь набережной рядом со скульптурной композицией "Ладья", одним из символов Самары.

– Как вы думаете, у независимых кандидатов в муниципальные депутаты есть шансы победить?

– К сожалению, горожане не знают, как устроена власть в городе. Я предполагаю, что большинство из них считает выборы в советы депутатов внутригородских районов чем-то незначительным. Жители города не понимают, что выборы в районные советы – это выборы, на которых решается судьба города на ближайшие 5 лет. Я в первую очередь во время общения с избирателями буду агитировать за участие в этих выборах, во вторую очередь – за себя.

Марина Евдокимова, претендент в кандидаты в совет депутатов по 17-му округу Самарского района, сотрудник штаба Навального в Самаре:

– В начале года в штабе Навального мы стали проводить лекции на тему ближайших выборов. Мы рассказывали, какие полномочия у муниципальных депутатов, почему активистам важно участвовать в выборах, как проходит избирательная кампания. Мы хотели, чтобы независимые активисты с самыми разными взглядами поняли, что "Единая Россия" не всесильна и при желании и поддержке своих избирателей они могут стать депутатами и представлять интересы своего округа. Когда мы анонсировали лекции в наших соцсетях, мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. На первую лекцию пришло около 50 человек, на вторую – чуть меньше. Пандемия сильно скорректировала планы. Мы долго не могли и не можем сейчас проводить собраний с кандидатами, совершать поквартирные обходы во время самоизоляции. Некоторые кандидаты решили отказаться от своих планов после нескольких месяцев такой вот тишины, но многие из пришедших на те первые лекции стали нашими кандидатами. Сейчас у нас около 50 кандидатов коалиции, но их было бы намного больше, если бы у нас была возможность все это время проводить лекции и заниматься активной полевой работой. Для того чтобы победить, нам надо было сотрудничать. Штаб Навального объединился с ЛПР и другими гражданскими активистами. Мы сотрудничаем с “Городскими проектами”. С этой организацией мы обмениваемся информацией, ресурсами и согласовываем наши планы, чтобы не пересекаться на избирательных округах и не мешать друг другу.

– Как вы объясняете разобщенность либеральной оппозиции в целом?

– Я могу говорить только о Самаре. Нам повезло с адекватными руководителями и лидерами. Для нас важны конкретные задачи, и мы можем решить их вместе. Например, у жителей округа, по которому я собираюсь баллотироваться, много бытовых проблем. У некоторых из моих потенциальных избирателей в доме нет горячей воды. Я иду в депутаты по месту жительства, мой дом – в моем округе. Я сама живу в старой пятиэтажке, поэтому хорошо понимаю, проблемы моих избирателей.

– Как ваши потенциальные избиратели реагируют на то, что вы сотрудница штаба Навального?

– Жители первым делом интересуются у меня, от какой я партии. Очень удивляются, когда узнают, что мы самовыдвиженцы. Они говорят, мол, знаем мы этих самовыдвиженцев от “Единой России”. И мне приходится доказывать, что я не из “Единой России”, показывать свои расследования. Я еще не встретила ни одного избирателя, который хотел бы отдать свой голос за кандидата от "Единой России".

– Силовики на вас начали давить в связи с выборами?

– Мы часто сталкиваемся с давлением силовиков. Разные сотрудники силовых структур постоянно ходят к родителям и соседям, беседуют с ними о моем поведении. Возле подъезда меня сторожат. Я уже привыкла к давлению.

Борис Федюкин, претендент в кандидаты в совет депутатов Самарского района и глава самарского отделения Либертарианской партии:

– Цель нашего объединения с штабом Навального и сотрудничества с “Городскими проектами” – это обмен информацией и ресурсами. Мы помогаем друг другу с дизайном, юридическими вопросами и фандрайзингом.

– Вам пришлось ради сотрудничества идти на компромиссы?

Люди недовольны действующей властью, и нам есть что им предложить

– Мы давно сотрудничаем со штабом Навального. На одном из митингов 2017 года сторонник штаба Навального был арестован полицейскими, и члены Либертарианской партии быстро связали его родственников с адвокатом и “Правозащитой Открытки”. Мы помогали друг друга в организации пикетов и мероприятий. Сейчас мы налаживаем контакты с партией “Яблоко” и приходим к взаимопониманию. Это успешный опыт объединения оппозиционных сил.

– Почему, как вы думаете, оппозиция в России разобщена?

– Причина – неверие в собственные силы. Видимо, некоторые представители оппозиции считают: раз здесь и сейчас решить глобальные проблемы нельзя, то лучше работать на свой бренд и амбиции. Конфликт амбиций мешает многим политикам в Москве договариваться, и такое настроение влияет на федеральные структуры оппозиционных движений. У нас есть реальный план победы в советах депутатов внутригородских районов, поэтому у нас получилось взаимодействовать. Мы видим, что люди недовольны действующей властью, нам есть что им предложить, и мы понимаем, как нам действовать сообща. Противоречия и амбиции можно отодвинуть на задний план ради общей задачи.