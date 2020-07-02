Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из "списка Титова"

Президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, который входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщает РБК.

"Список Титова" появился в 2018 году – после того как уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами, которые скрывались от следственных органов. Омбудсмен заявил, что они хотят вернуться в Россию при условии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста.

Дмитрий Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня и был задержан сотрудниками МВД. На следующий день суд арестовал его по делу о крупном мошенничестве, несмотря на то, что обвинение было против такой меры. По версии следствия, Зотов похитил 395 миллионов рублей.

Мосгорсуд в 29 июня, подтвердил законность заключения Зотова под стражу.

В письме президенту Титов отмечает, что по программе "лондонского списка" в Россию уже вернулись 11 бизнесменов. В то же время в последнее время, по его словам, программа дискредитируется вследствие проявляемой в отдельных случаях необоснованной позиции следственных органов. Аресты вернувшихся бизнесменов приводят "к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в России без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу", - говорится в письме.

Титов подчеркнул, что перед возвращением Зотов уведомлял следствие о готовности сотрудничать, а перед этим суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за "многочисленных нарушений со стороны следственного органа". "Зотова надо освобождать, и мы не отступим", — сказал Титов РБК.