Родителям убитого полицейскими отказали в возбуждении дела 

Следственный комитет России не нашёл состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, застреливших жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова. Ведомство отказало родителям погибшего в возбуждении уголовного дела.

В СК при этом подчеркнули, что проверят доводы, изложенные родными Таушканова, в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении сотрудников полиции, по которому погибший является подозреваемым.

31 мая при штурме квартиры 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие, в результате чего мужчина погиб. Поводом для штурма стал инцидент в магазине "Лео", который находится в пятистах метрах от места жительства Таушканова. По данным полицейских, убитый попытался ограбить магазин, вынеся из него четыре рулона обоев, в результате чего за ним устроили погоню. Огонь сотрудники Росгвардии открыли из-за того, что Таушканов якобы направил на них "предмет, похожий на автомат".

Родные убитого обвиняют Росгвардию во лжи. По словам отца погибшего, который стал свидетелем инцидента, сын заперся в квартире, поскольку думал, что за ним гонятся "какие-то бандиты". Никакого предмета, похожего на автомат, в его руках не было, росгвардейцы сразу же открыли огонь. Также, по словам Таушканова-старшего, его сын оплатил покупку в магазине.