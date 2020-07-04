Полиция в Пскове задержала главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина и журналиста этого издания Владимира Капустинского. Оба они проводили пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Сегодня в центре Пскова на Октябрьской площади проходит серия одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщил с места событий корреспондент газеты "Коммерсантъ".

Накануне на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Пскове сторона обвинения запросила назначить журналистке наказание в виде лишения свободы на шесть лет и четырёхлетнего запрета на занятие профессией.



Прокопьеву судят за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светлана Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. Основные мысли её рассуждений были пересказаны в авторской колонке.

Согласно представленной следствием экспертизе, целью журналистки было "формирование позитивного отношения к террористу и его действиям". Другие эксперты сочли, что само по себе использование слов "террорист", "теракт", "самодельное взрывное устройство"‚ "взрыв" несёт в себе оправдание и пропаганду терроризма.

Ещё один эксперт, использовавшийся обвинением, уверен, что действия Прокопьевой подпадают под уголовную статью, поскольку она "прямо говорит, что оправдываемое лицо совершило террористический акт по политическим мотивам и является террористом", — цитирует экспертизы Русская служба Би-би-си.

Адвокат журналистки считает аргументы стороны обвинения недопустимыми, а выводы экспертов обвинения необоснованными. Прокопьева обвинения отрицает. Она заявила, что написала авторскую колонку о взрыве, чтобы такие теракты не повторились в будущем.

В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные организации, российские правозащитники и профессиональное сообщество. Накануне Комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по свободе информации и правам журналистов выпустила обращение, в котором заявляется, что в СПЧ возмущены требованиями прокуратуры.

"Ждём приговора, но также заранее выражаем сочувствие другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность", — говорится в тексте заявления, опубликованном на странице главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Заявление в поддержку журналистки накануне выпустила Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода, с которой сотрудничает Прокопьева. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется", — говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Дейзи Синделар.

В Москве журналисты и активисты накануне попытались пикетировать здание ФСБ. Они были задержаны, их обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий.