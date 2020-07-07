Лишенного сана схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана бывшего схиигумена Сергия на 90 тысяч рублей по статье о распространении фейков про коронавирус. Об этом сообщает "Екатеринбург онлайн".

Поводом для административного дела на Сергия стала видеозапись его проповеди 25 апреля этого года. Монах критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением "богоборческих властей", духовным руководством вместе с "предтечами Антихриста".

Сергий утверждал, что пандемия коронавируса был придумана для "чипизации населения". На заседание суда он не пришёл.

Ранее Епархиальный суд Екатеринбургской епархии РПЦ лишил Сергия сана. В ответ он записал видеообращение, в котором выступил с антисемитскими заявлениями, а также назвал Путина и его окружение предателями и изменниками родины.

В июне сообщалось о том, что Сергий открыто выступил против церковных властей, взяв под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Священнослужитель выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть". "То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" – заявил Сергий.