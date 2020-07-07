Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров стал сопредседателем "Партии роста", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии. Решение было принято во вторник на съезде политического объединения.

Всего на съезде были избраны десять сопредседателей. Кроме Шнурова, ими стали глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Выступая перед коллегами, Борис Титов объявил главную задачу партии на ближайшее время - "подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году".

Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста" в феврале, получив предложение от руководителя парламентской фракции Оксаны Дмитриевой. Сам Шнуров тогда заявил, что внесёт в жизнь политического объедения "яркие краски" и что с ним "будет явно веселее".

Как писали "Открытые медиа", в партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента России. Якобы Кремль давно планировал участие музыканта в думских выборах, и чиновники лишь выбирали, от кого он должен выдвигаться. Также СМИ писали, что Кремль планирует наводнить избирательные списки в Госдуму малыми партиями, чтобы помочь “Единой России”.

Оппозиция, в частности – Алексей Навальный, критикует Шнурова за решение участвовать в "спойлерском кремлёвском проекте". В свою очередь близкий знакомый Шнурова, журналист Александр Невзоров, заявил, что музыкант искренне пошёл в политику и хочет "спасать Россию".

В конце июня стало известно, что Шнурова назначили генеральным продюсером телеканала RTVI. Сообщалось, что он будет "участвовать в создании и продвижении неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, а также займется обновлением и продвижением бренда канала". Издание "Проект" ранее писало, что RTVI может быть связан с "Ростехом" и лично с главой корпорации Сергеем Чемезовым.