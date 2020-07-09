В аэропорту Геленджика 9 июля полиция остановила корреспондента издания "Холод" Юлию Дудкину. Полицейские отобрали у Дудкиной паспорт и потребовали написать объяснение по поводу одиночного пикета "Журналистика — не преступление" у местного здания ФСБ. Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

7 июля трое журналисток – Анна Чернова, Юлия Дудкина и Анастасия Стогней - провели одиночные пикеты напротив здания ФСБ в Геленджике. На плакатах они разместили лозунг "Журналистика — не преступление. Хватит обвинений, обысков, допросов, задержаний".

Ранее заявление под таким заголовком опубликовал профсоюз журналистов и работников СМИ.

За неделю журналисты стали постоянными героями криминальных новостей, говорилось в нём. Нападение на избирательном участке на Давида Френкеля, "позорный" обвинительный приговор по выдуманному делу в отношении Светланы Прокопьевой, уголовное дело против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, теперь — дело против бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. "Стоит признать очевидное: нашу профессию пытаются приравнять к преступлению и криминализировать. Власть хочет сделать так, чтобы журналистом было работать или стыдно, или страшно", - говорится в обращении.



Авторы заявления потребовали прекратить "вымученные и лживые дела против журналистов в России". Они также выражают поддержку коллегам, которые выходят на пикеты к зданиям ФСБ России — спецслужбы, ответственной за преследование наших коллег, говорится в обращении.

Серия одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене, прошла 7 июля у здания ФСБ в Москве. Десятки участников акции были задержаны.

Позднее полиция отпустила Дудкину, позволив ей сесть в самолёт.