ТАСС: счета Сафронова и его родственников заблокированы

Банковские счета арестованного по подозрению в госизмене журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, также заблокированы счета матери Сафронова, сестры и её мужа. В квартирах у родственников журналиста прошли обыски. Но процессуального статуса по делу они не имеют и не задерживались, добавил собеседник агентства.

Официального подтверждения информации об обысках и блокировке счетов нет. В фейсбук-группе поддержки журналиста "Свободу Сафронову" публикацию назвали "сливами ФСБ".