ТАСС: счета Сафронова и его родственников заблокированы

Банковские счета арестованного по подозрению в госизмене журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По его словам, также заблокированы счета матери Сафронова, сестры и её мужа. В квартирах у родственников журналиста прошли обыски. Но процессуального статуса по делу они не имеют и не задерживались, добавил собеседник агентства.
Официального подтверждения информации об обысках и блокировке счетов нет. В фейсбук-группе поддержки журналиста "Свободу Сафронову" публикацию назвали "сливами ФСБ".
- 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
- Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова.
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