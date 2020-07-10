Томский губернатор уволил чиновника после видео из "ковидного" морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который возглавляет региональный штаб по борьбе с коронавирусом, уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.

Отставка Холопова произошла после того, как "Московский комсомолец в Томске" опубликовал фотографии из морга при городской больнице №3. На них видны сваленные в кучу черные мешки, в которых, как утверждала газета, лежат тела умерших от коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб Томской области заявил, что сведения "МК" "не соответствуют действительности". Чиновники утверждают, что в пакетах были "биологические отходы", использованная одежда и ветошь, скопившиеся в больнице за выходные, а отсутствие средств защиты у санитара на фото говорит, что это не "ковидный" морг.

На журналиста "Московского комсомольца в Томске" Станислава Микрюкова составили протокол о фейковых новостях. Однако позднее появились новые снимки и видео из морга, на которых видно, что в некоторых мешках — трупы.

На протяжении нескольких дней Жвачкин и его штаб никак не комментировали ситуацию, ссылаясь на "специальную комиссию", которая, по его словам, должна дать оценку произошедшему. Но "за организационный бардак на таком важном объекте" губернатор в итоге решил уволить своего подчиненного.

Он также потребовал, чтобы за сутки в морге установили "жесткий пропускной режим", а затем и видеонаблюдение.

"Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников", —заявил губернатор Томской области.

Местные журналисты ставили под сомнение статистику смертности в Томской области, где, по официальным данным, умер 21 пациент с COVID-19. При этом больше месяца официальное число умерших не менялось.