Журналисты и шпионы. Эфир в 21:05

Штраф за слова, арест за госизмену и обыски в домах и редакциях. В России началась кампания против журналистов?

Своих не берем. Аэрофлот оказался в центре скандала из-за отказа вывозить одним рейсом из Китая домашних животных и их владельцев.

Большой брат присмотрит. В российских школах устанавливают систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, а Минкомсвязи собирается по геолокации отслеживать всех, кто мог контактировать с заболевшими COVID-19.