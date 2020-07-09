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Журналисты и шпионы. Эфир в 21:05

Дело Сафронова. Аэрофлот и собаки. Тотальная слежка под предлогом безопасности

Штраф за слова, арест за госизмену и обыски в домах и редакциях. В России началась кампания против журналистов?

Своих не берем. Аэрофлот оказался в центре скандала из-за отказа вывозить одним рейсом из Китая домашних животных и их владельцев.

Большой брат присмотрит. В российских школах устанавливают систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, а Минкомсвязи собирается по геолокации отслеживать всех, кто мог контактировать с заболевшими COVID-19.

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