Арестованный Сергей Фургал не знает об акциях в свою поддержку

Арестованный по подозрению в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о том, жители Хабаровска ежедневно собираются на акции в его поддержку. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом говорить", — рассказала она. По словам секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, газеты он мог прочитать только за 9 июля, когда был задержан в Хабаровске. Жалоб на содержание в СИЗО у губернатора нет. Однако его беспокоит сыпь, которую он, как врач, считает аллергической реакцией в связи с ношением перчаток и опасается анафилактического шока.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя и убийств ещё двух бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края начались стихийные акции протеста против ареста Фургала. На одну из них, по разным оценкам, вышло от 12 до 35 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России". Фургал был выдвинут в губернаторы ЛДПР и победил в 2018 году во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, получив более 65 процентов голосов.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия не имеет никакого отношения к акциям в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Хотя в день ареста однопартийца, выступая в Госдуме, Жириновский пригрозил выходом на улицу и "революцией", а также выходом из состава парламента всей фракции ЛДПР.