Сотрудник ФБК рассказал о жизни в "бочке" рядом с ядерным полигоном

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который в конце 2019 года был фактически похищен и вывезен на Новую Землю для прохождения срочной службы, рассказал об условиях службы. "В суде мы выяснили, что живет Руслан в бочке. Бочка находится в 200 км от ближайшего населенного пункта. Рядом ядерный полигон. 5 человек, охраняющих вертолетную площадку среди снегов и медведей, носят себе воду из реки или пьют растопленный снег. Раз в полтора месяца вертолет привозит им мешок муки", — пишет основатель ФБК Алексей Навальный.

Сотрудники ФБК увидели Шаведдинова впервые за четыре месяца в зале суда Архангельска, где Шаведдинов обжалует запрет на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части. Иски оставались без ответа до недавнего времени. В зал суда пустили всех, кроме девушки Руслана и пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, несмотря на ее доверенность на представление интересов административного истца.

Сам Шаведдинов в видеоинтервью рассказал, что действительно живет в чем-то вроде большой бочки из-под кваса вместе с еще несколькими людьми, как офицерами, так и рядовыми. Он уточнил, что ближайший населенный пункт Рогачево находится в 270 километрах, а сам он попал туда именно потому, что в этом районе нет никакой связи. При этом, по его словам, офицеры и командование понимают, что речь идет о своего рода вынужденной ссылке и "сами не рады" этому, а сослуживцы и вовсе "восхищены" действиями активистов ФБК. Шаведдинов также уточнил, что неоднократно писал письма знакомым и родным, однако они, судя по всему, не доходили по назначению.

Шаведдинова перевели в удаленную войсковую часть без мобильной связи по приказу генерал-майора Игоря Чуркина, заместителя командующего 45-й армии ВВС и ПВО. Телеграмму Чуркина министерство обороны приобщило к возражениям по иску Шаведдинова об ограничении связи. Документ есть в распоряжении "Медиазоны". Срочная телеграмма была отправлена 10 марта командиру части 23362, где на тот момент служил Шаведдинов, и командиру части 26894, куда его должны были перевести. В телеграмме приказано назначить рядового Шаведдинова на должность дизелиста радиотехнического поста группы управления на вертолетной площадке. Об исполнении приказа необходимо было доложить самому Чуркину.