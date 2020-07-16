В Польше оппозиция выступает за отмену итогов выборов президента

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" официально потребует признать недействительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Оппозиция настаивает, что победивший на выборах действующий глава государства Анджей Дуда, который баллотировался от правящей консервативной партии "Право и справедливость", использовал административный ресурс.

"Голосование само по себе, возможно, прошло нормально. Но атмосфера кампании, то, что были задействованы общественные финансы и медиа, сделали игру неравной", - заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.

Жалобу планируют подать в четверг в Верховный суд, отмечает агентство DPA. "Если сейчас мы громко не заявим о нарушениях, наши следующие выборы будут нечестными в еще большей степени", - подчеркивает оппозиция.

Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье 12 июля, кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский проиграл Анджею Дуде два процента. За действующего президента проголосовали 51,21% избирателей, за Тшасковского – 47,79%.

Оценку выборов, схожую с позицией "Гражданской платформы", ранее высказали наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они заявили, что процесс был хорошо организован, несмотря на пробелы и недочеты по ряду важных аспектов. Общественный ТВ-вещатель использовался в качестве средства предвыборной агитации для действующего президента, а участие премьер-министра в кампании Дуды "размыло грань между государством и партией", заявили в ОБСЕ.

Явка на прошедших выборах составила 69 процентов и оказалась самой высокой в сравнении со всеми общенациональными голосованиями в Польше с момента завершения коммунистического правления в 1989 году.