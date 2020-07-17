Двое сотрудников "Матросской тишины" арестованы за взятки

В Москве арестовали двоих сотрудников следственного изолятора "Матросская тишина" по делам о взятках от арестованных и вымогательстве. Об этом сообщается на сайте московского управления Следственного комитета.

По версии следствия, с января по июнь 2019 года сотрудники изолятора за деньги передавали заключенным различные предметы, запрещенные на территории СИЗО. За свои услуги, как установило следствие, они получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей, которые распределили между собой.



Кроме того, один из обвиняемых угрожал арестанту "ухудшением условий содержания", требуя 500 тысяч рублей. Этот же сотрудник ФСИН организовал заключенным встречу на территории изолятора.

В зависимости от роли каждого сотрудников СИЗО обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве.

В 2018 году был уволен один из заместителей начальника СИЗО "Матросская тишина" после скандала с "VIP-камерами". Туда за взятку попадали обеспеченные заключённые.

В 2019 году бывший начальник оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров был приговорён к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве миллионной взятки у арестанта. По версии следствия, Захаров создал преступную группу, в которую вошли трое его подчиненных и бывший сотрудник СИЗО. Жертвами злоумышленников стали несколько арестованных предпринимателей, у которых охранники вымогали миллионные суммы, угрожая невыносимыми условиями содержания.