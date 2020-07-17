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На основателя "Омбудсмена полиции" завели ещё два уголовных дела

Владимир Воронцов

На создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбудили еще два уголовных дела по статье об оскорблении представителей власти. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Первое новое дело связано с оскорблением сотрудника управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева. Как писала Baza, Воронцов в своих постах несколько раз высмеивал Кобелева.

Подробности по второму делу, которое связано с начальницей правового отдела УВД по ЦАО Людмилой Юдановой, не приводятся.

Всего в отношении Воронцова на данный момент возбуждено семь уголовных дел, однако обвинение ему предъявили только в вымогательстве. Он арестован.

Воронцова обвиняют в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компромата, а также в изготовлении порнографических материалов. Он вину не признаёт и связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Паблик "Омбудсмен полиции" публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.

По делу о распространении порнографии в конце мая также был арестован администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков.

Под арестом находится и друг Воронцова, инспектор ГИБДД Павел Гладченко. Ему вменяют получение взятки. По словам адвоката, Гладченко вынуждали дать показания на Воронцова по делу о вымогательстве.

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