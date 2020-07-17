Кадыров обязал госслужащих Чечни подписаться на ЧГТРК "Грозный"

Все чиновники Чечни должны быть подписаны на аккаунты чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в социальных сетях. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе выездного совещания правительства.

"Они не товарищи нашему пути (имени отца главы Чечни Ахмата Кадырова - прим. ред.), они опасны для нас", - сказал Кадыров о тех, кто не подписан на аккаунты провластного телеканала.

По его словам, "западные и европейские спецслужбы" выделили десятки миллионов долларов для нарушения спокойствия в Чечне.

Раннее Кадыров поручил чиновникам усилить борьбу с "идеологами экстремизма и западных ценностей". Курировать эту работу будет министр информации и печати Ахмед Дудаев.

В ноябре 2019 года глава Чечни обрушился на тех, кто, по его мнению, "задевает честь" в интернете. Его выступление на совещании с руководством республики было показано на телеканале "Грозный".