В Петербурге активист арестован за баннер против поправок

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 20 суток активиста Евгения Мусина за баннер против поправок в Конституцию. Об об этом сообщает телеграм-канал "ЯГражданин".
Мусин вместе с двумя активистами 16 июля перекрыл Невский проспект. Они вышли с баннером "Меняй власть, а не Конституцию". Во время акции никого не задержали.
15 июля на Невском проспекте активисты собрали более 3000 подписей в поддержку кампании по обжалованию результатов голосования по поправкам в Конституцию. Сбор продолжался четыре часа. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию.
В центре Москвы в этот день сотрудники Росгвардии задержали более 140 участников акции "Нет вечному Путину".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам 7 дней голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента были против. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Кроме того, президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.