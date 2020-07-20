В Петербурге активист арестован за баннер против поправок

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 20 суток активиста Евгения Мусина за баннер против поправок в Конституцию. Об об этом сообщает телеграм-канал "ЯГражданин".

Мусин вместе с двумя активистами 16 июля перекрыл Невский проспект. Они вышли с баннером "Меняй власть, а не Конституцию". Во время акции никого не задержали.

15 июля на Невском проспекте активисты собрали более 3000 подписей в поддержку кампании по обжалованию результатов голосования по поправкам в Конституцию. Сбор продолжался четыре часа. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию.

В центре Москвы в этот день сотрудники Росгвардии задержали более 140 участников акции "Нет вечному Путину".