Handelsblatt: сбежавший топ-менеджер Wirecard скрывается в России

Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, пишет Handelsblatt. Источники газеты утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под надзором ГРУ. Марсалек считается главным действующим лицом махинаций в компании, в балансе которой обнаружили дыру в €2 млрд.

Издание утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая крупную сумму в биткоинах.

Ранее Spiegel, Insider и группа Bellingcat в рамках совместного расследования пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Белоруссии или России. В публикации говорится, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них. В частности, Марсалек рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру "с помощью России".

Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде "Новичок". По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016-м слежка по неизвестным причинам прекратилась.