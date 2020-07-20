Handelsblatt: сбежавший топ-менеджер Wirecard скрывается в России

Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, пишет Handelsblatt. Источники газеты утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под надзором ГРУ. Марсалек считается главным действующим лицом махинаций в компании, в балансе которой обнаружили дыру в €2 млрд.
Издание утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая крупную сумму в биткоинах.
Ранее Spiegel, Insider и группа Bellingcat в рамках совместного расследования пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Белоруссии или России. В публикации говорится, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них. В частности, Марсалек рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру "с помощью России".
Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде "Новичок". По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016-м слежка по неизвестным причинам прекратилась.
- Летом компания Wirecard заявила о своей неплатёжеспособности, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 млрд евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании "дыру" в 1,9 млрд евро. Вывод проверяющих был однозначным: налицо глобальная мошенническая операция.
- Совет директоров обанкротившейся платёжной системы констатировал 22 июня, что исчезнувших денег "с высокой степенью вероятности не существует". В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Марсалека. Были отозваны и предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020 года. Глава Wirecard Маркус Браун был арестован.
- Сразу же после своего увольнения Марсалек, по данным расследования Bellingcat и её партнёров, вылетел в Минск, после чего его следы теряются.
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