19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров вновь потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, опубликованный несколько лет назад в украинском юмористическом шоу "Квартала 95", которым тогда руководил Зеленский. Кадыров сказал, что ранее Зеленский, "признав свою вину, имел честь извиниться", однако, получив полномочия президента Украины, начал "пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя" и "каждый раз придумывать новые версии извинений".

Глава Чечни написал в соцсетях, что, если Зеленский не подтвердит свои извинения, ему "придётся ответить" перед ним "не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". Ролик, который Кадыров посчитал оскорбительным, был опубликован в одном из видео "Квартала 95" в 2014 году. В нем на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину.

Рамзан Кадыров неоднократно выступал с различными обвинениями в адрес украинских властей. Например, в 2019-году после инаугурационной речи шестого президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, глава Чечни возмутился его планами вернуть аннексированный Россией Крым. Сейчас в своем публичном послании Зеленскому Кадыров пишет: "Вам следует твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне (в Донбассе), но продолжаете дело своего предшественника Порошенко". Также Кадыров призвал Зеленского позвонить Владимиру Путину и "объявить ему об окончании этой войны на востоке Украины".

Когда-то скандальная история с угрозами физической расправы и впоследствии с поджогом автомобиля Зеленского в Киеве разгорелась после выхода в эфир 6 октября 2014 года на канале "1+1"» программы "Чисто news" производства "Студии квартал 95". На видео, которое длится 25 секунд, Зеленский сначала произносит короткий текст: "Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове" – и затем зрителям показали кадры плачущего чеченского лидера, якобы из-за сноса активистами монумента вождю мирового пролетариата в конце сентября 2014 года. При этом на видеокадры Кадырова наложили аудио с голосом харьковского пенсионера, который действительно плакал при виде снесенного с постамента памятника и упрекал за это власти: "Ленина свалили. 80 лет прожили и такого не видели. Фашисты, бандеры".

Спустя несколько дней после выхода ролика в России начали звучать угрозы в адрес украинского шоумена. Позже выяснилось, что обнародованные видеокадры с лидером Чечни были сняты в 2012 году во время памятной молитвы по его отцу – Ахмату Кадырову, который погиб в Грозном в результате теракта 9 мая 2004 года. Впервые Зеленский извинился за это видео 9 октября 2014 года, через три дня после выхода программы "Чисто news":

"Я, честно говоря, не знал, что это видео как-то связано с похоронами. Сначала была именно такая информация. Независимо от того, о каком политике идет речь – господине Кадырове, Путине, Порошенко – над подобными вещами просто не шутят. Я сказал: если это так, извините меня. И даже несмотря на то, что это оказались не похороны, а мусульманское священнодействие, я уважаю все религии, над святым не смеялся бы. Поэтому я сказал: я приношу извинения всем, кого обидел, всем мусульманам".

А за неделю до того как руководитель "Студии Квартал-95" объявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины, в конце декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Зеленский повторил свою прежнюю позицию касательно этой скандальной истории. Правда, в этот раз он уже утверждал, что не имел к ней никакого отношения:

«В нашей программе "Чисто news" был какой-то видеоролик – я его не видел, не вел тогда эту программу, ею занималась другая авторская группа. Там даже речь не о нем шла, была какая-то нарезка видео, и в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили по этому поводу: мол, что вы думаете, как отреагирует мусульманский мир? Я ответил, что не знаю, в чем там суть, пересмотрю эту историю. Потому что тема религии – очень тонкая тема…", – сказал Зеленский в интервью Гордону, и этот фрагмент опубликовал в Telegram-канале Кадыров.

Украинская пресса пишет, что не публично руководитель "Студии Квартал-95" пытался урегулировать возникший инцидент с чеченским лидером еще в 2014-м году. Утверждается, что Зеленский принес извинения Кадырову во время телефонного разговора с главой МВД Чеченской республики – но, несмотря на договоренности, отказался лететь в Грозный на личную встречу с Кадыровым. Одним из последствий этого конфликта СМИ называли поджог в центре Киева автомобиля Range Rover актера в декабре 2014-го. Самого Зеленского в автомобиле не было. В МВД Украины вскоре сообщили о задержании преступной группы из 7 человек, один из которых, по информации следствия, был связан с чеченскими властями.

Руководитель Strategic Group Sofia, политический аналитик Андрей Ермолаев считает, что обращение Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому, в котором чеченский лидер обвиняет украинского президента, в том числе и в невыполнении своего предвыборного обещания закончить войну в Донбассе, вряд ли является его личной инициативой:

– Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовывалась с высшим политическим руководством России. И связано это со стремлением поставить президента Украины в некое "извинительное" положение. Ведь дело не в извинениях лично перед Кадыровым. Действительно, в тексте есть апелляция к войне в Донбассе и упрек в личной ответственности Зеленского за то, что это противостояние продолжается, и отношения Украины и России находятся в состоянии гибридного военного конфликта. В корне всего лежит подвисшая ситуация по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины и в "минском", и в "нормандском" форматах, где наблюдатели и дипломаты фиксируют пробуксовку и затягивание переговоров, отсутствие каких-либо практических шагов выполнения взятых на себя обязательств.

И сейчас вопрос номер один: какая политическая сторона, европейская, украинская или российская, будут главными виновными в том, что этот конфликт парализует всю систему отношений. А Рамзан Кадыров в данном случае – фигура яркая, раздражающая, известная своим политическим эпатажем. И, полагаю, что как раз эта фигура и была выбрана и согласована как некий катализатор этой темы. Требования извинений в данном случае – это политическая нагрузка, психологический прием, которым с самого начала в этой открывшейся проблеме ответственности ставят президента Украины в положение провинившейся стороны. Мол, раз оскорблял, раз не думал, то, пожалуйста, извиняйся и исправляй свои ошибки.

Требования извинений в данном случае – психологический прием, которым с самого начала ставят президента Украины в положение провинившейся стороны

– Почему Владимир Зеленский оперативно не отреагировал на адресованные ему слова Рамзана Кадырова?

– Это тот случай, когда украинскому президенту будет очень сложно отмолчаться. И, наверное, ему придется приносить не только формально какие-то извинения, но и давать более внятные ответы в отношении войны и мира, внутриполитической ситуации и ориентации украинской политики как на север, так и на запад. Возможно, реакция украинского лидера прозвучит в День независимости Украины 24 августа. Но Зеленский, на мой взгляд, несмотря на сохраняющийся у него позитивный имидж, все-таки выглядит как слабый и часто нерешительный руководитель. После удачных предвыборных прошлогодних медиа-вбросов и публичных появлений он сейчас очень ограничивает свою публичную сферу. Все свелось к селфи, интернет-обращениям и репликам. И на практике это приводит к тому, что позиция президента, развернутая в виде его планов и концепций относительной внешней политики либо внутренних изменений, остается в тени. И это вооружает его противников возможностью интерпретировать по-разному его слова и подменять их смысл. Тактически, конечно же, заявление Рамзана Кадырова подбрасывает поленья в огонь и в самой Украине.

Хочу обратить внимание на то, что заявление главы Чечни – не единственный ультиматум, который прозвучал в последнее дни в адрес украинского президента. Резкие упреки и требования в его адрес по многими вопросам, включая языковой, звучали и недавно в Верховной Раде на специальном заседании, посвященном тридцатилетию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Зеленского сейчас загоняют в угол, требуя от него определенности, – полагает руководитель Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

Между тем, канцелярия президента Украины убеждена: обращение Кадырова не нуждается в реакции Зеленского. Спустя два дня после обнародования публикации главы Чечни к Владимиру Зеленскому, канцелярия президента сообщила, что заявление Рамзана Кадырова "не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции". Как отмечают сотрудники аппарата главы украинского государства, обращение чеченского лидера, конечно, затрагивает и тему межгосударственных отношений, но эта тема является "компетенцией только действующих президентов Украины и России".