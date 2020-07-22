Премьер и лидер оппозиции поспорили в британском парламенте о России

Лидер британских оппозиционных лейбористов Кир Стармер во время традиционной сессии вопросов премьер-министру в Палате общин поднял вопрос об опубликованном накануне докладе о вмешательстве России в британские внутренние дела. Он подверг критике кабинет министров за то, что оно опубликовало доклад с задержкой на 10 месяцев, а также за недостаточные, по его мнению, усилия правительства по борьбе с угрозами безопасности, которые представляют собой действия России.

В докладе, подготовленном комитетом по безопасности и разведке ещё прежнего созыва парламента, отмечалось, в частности, что Россия вмешивалась в кампанию перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году. Там же содержатся утверждения о слишком мягкой, по мнению авторов, политике по отношению к Кремлю и слишком либеральной политике по предоставлению видов на жительства для российских бизнесменов, часть которых, как утверждается, могут быть связаны с Кремлём или российскими спецслужбами.

Премьер-министр Борис Джонсон отверг критику лидера лейбористов. По его словам, именно Британия "является мировым лидером по вопросу противодействия вмешательству России". Отвечая на критику в адрес правительства в связи с тем, что оно, как утверждается, недостаточно расследовало возможное вмешательство Москвы в кампанию перед референдумом о Брекзите, Джонсон - сторонник Брекзита - заявил, что британцы приняли решение выйти из ЕС не из-за давления России, а потому, что сами хотели этого.