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В Хабаровске на активиста заведут дело за акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске политического активиста Артёма Мозгова вызвали на допрос в полицию по поводу организации митинга в поддержку Сергея Фургала, который состоялся 11 июля. Об этом Мозгов рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии". Это первое административное дело, связанное с организацией несогласованных акций, состоявшихся после ареста бывшего губернатора.

Мозгов сообщил, что сегодня к нему домой пришла сотрудница полиции и вручила ему уведомление о вызове в полицию на 27 июля по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.

"Речь идёт именно о митинге 11 июля", – отметил Мозгов, который является секретарём Хабаровского регионального отделения Либертарианской партии России. Активист подчеркнул, что на митинге он был в качестве участника и к его организации никакого отношения не имеет.

По словам активиста, сотрудница полиции собиралась вручить подобные уведомления и другим участникам акции.

Руководитель штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин сообщил в твиттере, что полицейские приходят к участникам протестных акций в Комсомольске-на Амуре.

Протоколы о нарушении правил проведения акций составили также на первого секретаря отделения КПРФ в Хабаровском крае Петра Переверзенцева и депутата от партии в краевой думе Сергея Ильина. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на политиков. Речь идёт об акции 17 июля в Хабаровске в поддержку всех политзаключенных и против политических репрессий.

  • После ареста избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске и соседних регионах уже несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.
  • Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".

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