В Петербурге оштрафовали активиста за акцию с мусором для губернатора

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста "Другой России" Ивана Гладина за то, что он принес к зданию полномочного представительства по Северо-Западному федеральному округу фигуру орла, сделанную из мусора. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

В декабре 2019 года два активиста Иван Гладин и Денис Озеров принесли скульптуру орла из мусора вместе с табличкой: "Мусорный орел для Орлова". В тот момент Архангельскую область возглавлял Игорь Орлов, который выступал за строительство мусорного полигона на станции Шиес. Гладина оштрафовали за то, что он провел несогласованное с властями публичное мероприятие. Озерова оштрафовали на такую же сумму в марте 2020 года.

С лета 2018 года на станции Шиес в Архангельской области строился полигон для ввоза отходов из Москвы и Московской области. Жители региона и соседней Республики Коми организовали протестную кампанию против полигона — выходили на массовые митинги, организовали вахтовый лагерь у полигона, подавали в суд на инвестора строительства компанию "Технопарк". Строительство было приостановлено.

В апреле 2020 года губернатор региона Игорь Орлов ушел в отставку. Назначенный после него Александр Цыбульский выступал с критикой строительства мусорного полигона в Шиесе. Против свалки высказался и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба. Заявлялось, что инвестор начал рекультивировать свалку. В июне правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение о сопровождении инвестиционного проекта о строительстве полигона на станции Шиес с компанией "Технопарк". Проект перестал быть приоритетным.