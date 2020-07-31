"У диктатора сорвало резьбу". Блогеры о событиях в Беларуси

С каждым днем, оставшимся до президентских выборов 9 августа, обстановка в Беларуси накаляется все больше. Накануне правительство страны задержало группу из 33 россиян - как утверждают официальные органы, речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера, заброшенных в страну для подготовки терактов. Подробности этого задержания стали поводом для насмешек в соцсетях.

Александр Подрабинек

История с задержанием боевиков ЧВК «Вагнера» в Белоруссии пока достаточно мутная. Но одно восхитительно – как их вычислили: «Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания».

Правильно: российские туристы не употребляли спиртного, не скандалили и не матерились? Это в самом деле очень подозрительно. Вот и погорели!

Константин Эггерт

Накачанные россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на тридцать человек всего три чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. Чтобы стать совсем незаметными, потенциальные "дестабилизаторы" носили нашивки типа "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо". Короче, "Штирлиц шел по Унтер-ден-Линден в форме НКВД".

Александр Братерский

Из протокола: "Задержанный пытался расплатиться шиллингами Сомали за купленные драники, чем и привлек внимание постового милиционера".

Причастность задержанных к "ЧВК Вагнера" подтвердил Захар Прилепин. В списках, опубликованных белорусскими властями, Радио Свобода действительно обнаружило людей, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

Николай Полозов

Прилепинские боевики в своё время грозно бахвалились, что дойдут до Киева. ‬

‪То ли не тем направлением пошли, то ли еще что, но пока КГБ Беларуси повязало их возле Минска.‬

"Патриотов" инициатива писателя не порадовала.

Платон Беседин

Захар Прилепин: «Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню)».

Насколько же надо любить себя и плевать на людей, чтобы, рисуясь, сдать людей из «нашего батальона»? Хотя, конечно, не из какого не из нашего, а из того, рядом с которым красовался. То ли стукачество, то ли идиотия, но в любом случае – непомерное тщеславие. Мужиков в очередной раз подставили. Впрочем, других подставили ещё горче – оставили лежать в земле Донбасса.

<Скотство>.

В соцсетях сразу стали множиться версии по поводу того, чем боевики на самом деле собирались заниматься в Минске. Наиболее достоверным многим показалось предположение, что Беларусь служила перевалочной базой, о чем наверняка знали местные спецслужбы - а следовательно, задержание бойцов не может быть ничем иным, кроме предвыборного хода действующего президента. Судя по найденным у них деньгам, военные могли направляться в Судан.

Эль Мюрид

По всей видимости, через Белоруссию проходит один из транзитов переправки боевиков на фронты путинских войн в арабоязычных странах Ближнего Востока и Африки. Безусловно, без согласования с белорусской стороной такой транзитный коридор ни создать, ни использовать невозможно, а значит, белорусское ЧК прекрасно знало о "наемниках" и уж точно не опасалось с их стороны никакой активности на своей территории.

Видимо, дела у Лукашенко перед 9 августа идут крайне плохо несмотря на заявленную поддержку в 70 с лишним процентов. Расчет простой - с Кремлем мы как-то утрясем досадный инцидент, сейчас не до сантиментов, сами понимать должны. Вы тоже там в Хабаровске лепите горбатого не от хорошей жизни.

Сергей Смирнов

Нет особых сомнений в том, что вагнеровцы свободно использовали Минск как хаб, о чем пишет военный корр Пегов. Лукашенко понимает, что такой демонстративный арест очень не понравится Москве.

Зачем тогда? Первое: Лукашенко реально считает, что Россия (ну какие-то группы, пусть не лично Путин) хочет его смещения и даёт понять, что готов отбиваться. Второе: Лукашенко решает мобилизовать людей с помощью внешней угрозы. В этом смысле Россия даже убедительнее Запада. В том числе для самого Запада. Третье: Лукашенко на основе "200 боевиков в Беларуси" вполне может объявить военное положение. А там и отмена выборов. Может, уже пожалел, что позволил зарегистрировать Тихановскую. Четвёртое: он уверен, что при всём внутреннем бешенстве Россия не будет выступать прямо против Лукашенко. Поэтому и вагнеровцы.

В Беларуси самый настоящий политический кризис.

Алена Солнцева

У меня есть версия насчет того, зачем дядька Черномор, то есть Лукоморье, то есть, Лукашенко вывел 33 богатырей из пучины на свет, буквально как креветок на брег морской своей державы.

Ему понятно, что Лукоморье его в опасности, русалки на ветвях, ну и прочие неожиданности, и надо искать поддержки. От белого царя ее получить сейчас сложно, сам скоро может быть заклеван дальневосточным петушком, А от западных соседей не дождешься, - имидж не тот, они за демократию, свободные выборы, тетки вперед, только посвистывают одобрительно.

И вот он создает ситуацию - смотрите, у меня как в Украине, вот-вот будет почти майдан, нестабильность, смена режима, потеря управляемости, и тут же - видите - в чешуе как жар горя -- появляются эти вежливые, буквально непьющие человечки - теперь вспомните, а чем это кончилось там? Крым чей, Донбасс куда? Вот к чему приводят эти митинги, сейчас как зашатается самостийная Белорусь, соседушки с БУКами в ручной клади тут как тут, а кто за нами следующий? Литва? Латвия? Не дешевле ли помочь старому батьке, чтобы белый царь не слал своих опричников на слабеющую чужую государственность?

Аркадий Кайданов

Чуваки собирались обкатанным транзитом куда-нить в Сирию или Африку.

Но батька умеет все развернуть в свою пользу.

Он, поняв, что Россия на выборах его так и не поддержит, решил их защемить, чтобы предъявить миру факт вмешательства России в выборы, а под это дело потом и бабосов отсосать у испуганной Европы.

Самих же вагнеровцев он потом, конечно, отпустит, шепнув на ухо Путину, что мы братья навеки.

И пойдет играть сам с собой в хоккей

Иван Преображенский

Граница с Россией теперь на замке. А кроме этого, если кто не заметил, задержан "российский политтехнолог" (когда он стал российским?) Виталий Шкляров, объявлено, что подрывают ситуацию в республики через "мессенджеры", а владельцы телеграм-каналов несут персональную ответственность, ну и недовольство создают при помощи политтехнологий.

В общем - завтра были выборы. И Батька - "непреодолимая последняя преграда" перед российским поглощением Беларуси. Под этим знаменем себя и переназначит. А правда все это была или инсценировка уже не будет важно. Хотя всем важно помнить, что сейчас смена Лукашенко - это не победа прозападного кандидата. Альтернатива и правда другая.

Кирилл Ригорт

Лукашенко пошел ва-банк, сделав ставку на истерию вокруг "русской угрозы". Как правильно отметили, он 100% копирует Ельцина образца 1993 г., фабрикуя байки про "страшных российских боевиков" (в качестве таковых фигурируют то ли 32 российских страйкболиста, то ли действительно вагнеровцы, ехавшие куда-то транзитом через Белоруссию с ведома ее властей, и арестованные в одной из гостиниц Белоруссии). Дело идет к "особому режиму управления страной" (как в РФ в марте 1993 г.).

Кремль в очередной раз выкормил на русские деньги манкурта, который теперь развернет дерусификацию республики в ускоренном режиме. Еще и в НАТО вступит.

Либеральную общественность такая трактовка повеселила, а патриотическую - обидела.

Дмитрий Бавырин

Таким образом, в ночь на 10 августа белорусские "космонавты" будут подавлять выступления российских ЧВК, оплаченные деньгами Газпрома?

ШТОШ.

Сергей Чинёнов

Симметричными и тактически правильным шагом для России будет задержание отряда белорусских партизан в Хабаровске.

Егор Просвирнин

Сегодня хороший день, чтобы удалять из друзей фанатов усатого белорусского русофоба.

Российские власти отреагировали на новость о задержании боевиков не сразу, что тоже стало поводом для насмешливых комментариев.

Сталингулаг

С Лукашенко всё понятно, он осознал, что 3% – это даже оптимистичный сценарий, и решил угореть напоследок, такой завершающий гастрольный тур рок-звезды, когда на сцене крушатся все инструменты, потому что играть больше не придется. Очевидно, что это, в любом случае, его последние выборы, независимо от того, удастся ему ещё усидеть или нет.

А ещё в соседнем государстве задержали несколько десятков граждан России. И какая реакция у МИДа РФ? Обычно, напишет какой-нибудь американский водопроводчик что-то в фейсбуке, российская дипломатия немедленно бросается в словесный бой. А тут тишина. Где визжащие депутаты, призывающие собраться у посольства? И тут тишина. А как же вот эти все лозунги, что родина своих не бросает? Или родина пока просто торгуется с соседним диктатором? Получится договориться и дать возможность батьке объявить чрезвычайное положение с последующей отменой выборов – значит, родина своих бросит, а не выбьют нужных условий у Лукашенко – тогда родина о них вспомнит.

С такой родиной никакое НАТО не страшно, хуже всё равно не будет.

Существование частной военной компании Вагнера российские власти по-прежнему отрицают - по понятной причине: законами страны такие формирования не предусмотрены, скорее наоборот.

Михаил Крутихин

Открою кодекс на любой странице... Нет, не на любой. Вон, даже под Минском ихтамнетов путинских нашли. Если следовать российскому УК, то и главнокомандующий Путин, и муляж министра обороны Шойгу и ещё куча опогоненных персонажей должны давно сидеть за решеткой. Цитирую:

УК РФ Статья 359. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев согласился с версией "перевалочной базы" и заявил, что задержанные могут быть "сотрудниками частного охранного предприятия", которые застряли в Минске, опоздав на самолет.

Дарья Митина

По версии нашего МИДа, задержанные Батькой 33 богатыря (ох уж эта магия цифр!) - сотрудники ЧОП, которые должны были вылететь из Минска в Стамбул, но по неизвестным причинам на самолет опоздали и вынуждены были перекантоваться в Беларуси.

То есть рейс эти "непьющие" ЗОЖники таки <пропустили>, ага. Алкоголь они не употребляли, как же. Кефиром исключительно согревались.

Обвинить в происходящем Запад пока догадался только ​Сергей Марков:

Вагнеровцы просто уже полгода используют аэропорты Белоруссии как транзитные для переброски в Сирию, Ливию, африканские страны. Ведь из-за пандемии российские аэропорты были закрыты, а белорусские открыты. Делали они все это в полном согласовании с КГБ Белоруссии и Минобороны Белоруссии. А тут вдруг их заподозрили, что они готовят пророссийский Майдан против Лукашенко? И поэтому все были в военной форме и с шевронами ЧВК? Понятно, что это провокация кого-то, кто хочет поссорить Лукашенко с Россией.

9 августа выборы президента. Запад хочет свергнуть Лукашенко, опираясь на свою агентуру вокруг Лукашенко. Как Анна Герман, главный советник Януковича и агент Запада, предала Януковича и помогла свергнуть его. Точно также сейчас такие сотрудники Лукашенко, агенты Запада, готовятся предать его, чтобы его свергли тоже. И вот в этом аресте людей ЧВК Вагнер они, видимо, и проявились. Это дает возможность Лукашенко сделать нормальную чистку от прозападной агентуры в своем окружении.

Многие комментаторы, впрочем, скорее готовы поверить, что Россия действительно планировала вмешательство в белорусские выборы, хотя версия, что все это - спектакль, разыгранный Лукашенко, по-прежнему кажется большинству более правдоподобной.

Роман Попков

У меня есть версия (абсолютно ненаучная, разумеется). ЧВКшники реально накапливались там, в Беларуси. Может они вешали лапшу на уши КГБшникам, что будут летать в жаркие страны, может и нет. Они накапливались, потому что в Кремле сомневаются, что Лукашенко способен сохранить власть. И хотят быть готовы к ситуации, подобной концу февраля 2014 года в Украине. Москве нужна силовая сетка в стране «когда ситуация выйдет из-под контроля». В Крыму такой сеткой были российские войска.



Лукашенко видел это накапливание, его это привело к бешенство, разумеется. Он воспринимал это как игру против себя. Просто чтобы наделать шума в СМИ и отменить выборы Лукашенко не пошёл бы на такой жёсткий шаг – взять в плен парамилитарес могущественного соседа. Это была бы даже не пощёчина Путину, а просто удар в нос. Лукашенко чувствовал, что что-то мутится.

Мария Слоним

Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси говорит о двух вещах:

1. Россия продолжает политику "цап-царап", (что не удивительно).

2. В России полная некомпетентность во всем (что тоже неудивительно).

А на самом деле, это постановка батьки!

Тарас Орленок

По поводу Беларуси и ЧВК - чем больше читаю, тем больше думаю, что налицо инсценировка, причем двусторонняя. Вова помог Луке с оппозицией - сейчас там вообще всё завинтят, и привет. Принятых могут слить, а могут подержать и вернуть обратно, им новые документы выпишут и вперёд, заре навстречу. Сейчас все стороны очень интересно будут вертеться, включая СМИ.

Александр Морозов

какой там порт летели охранять пригожинцы это не так важно теперь. Какая разница какие у них были планы. Политика делается "здесь и теперь". Поэтому фактом истории политики на постсоветском пространстве останется то, что они "удачно" поучаствовали в президентских выборах в Беларуси в 2020. Так что - глобальная репутация укрепляется ("русские наемники лезут повсюду - как грибы в лесу").

Лукашенко передал списки задержанных Украине, которая уже заявила о том, что будет требовать их экстрадиции.

Кирилл Шулика

Лукашенко поменял билеты на Ростов на билеты на Киев. И это его самая большая ошибка на посту президента. Роковая.

В прокремлевских блогах этот ход белорусского президента вызвал взрыв возмущения.

Илья Шуманов

Смотрю на происходящее между Россией и Беларусью и просто диву даюсь. Дружили - дружили. Союзное государство. Потом - Бах. Все беды в России от Лукашенко. Враг у ворот. Такое ощущение, что в Кремле решили переформулировать тезис Александра III – у России есть только два союзника: Абхазия и Донецкая народная республика.

Белорусские власти тем временем включили задержанных в уголовное дело по подготовке массовых беспорядков, по которому уже арестованы оппозиционеры Сергей Тихановский и Николай Статкевич.

Наталья Маршалкович

Сидящий в СИЗО белорусский блогер, получается, выписал себе взвод вагнеровцев, чтобы приготовить массовые беспорядки. Подпольный миллионер Корейко, однако

Кирилл Шулика

Ну вот совсем теперь очевидно, что белорусские силовики вместе с Лукашенко гонят туфту. Сомнений никаких не осталось.

Бойцов ЧВК обвиняют в том, что они приехали участвовать в массовых беспорядках, организаторами которых выступают блогер Сергей Тихановский и политик Николай Статкевич. Оба давно замордованы опричниной и ничего организовать не могут.

Кроме того, ну вообразите себе, чтобы российская ЧВК, которая на 100% контролируется Кремлем, поддерживала бы в Белоруссии не опричников Лукашенко, так сказать местную беркутню, а прозападную оппозицию. Это все равно, что на Украину вводили бы ЧВК устраивать акции в защиту даже не Порошенко, а Турчинова и Яценюка.

Поэтому подтвердилась версия с бзиком Лукашенко, который обостряется перед каждыми выборами. Накануне дня голосования уже много лет в Белоруссии ловят боевиков из разных стран, которые хотят свергнуть местного диктатора. Заканчивается все ничем, так будет и в этот раз. Куда печальнее может сложиться судьба Виталия Шклярова, которого тоже обвиняют в работе на Тихановского. И страшного за жену блогера Светлану, которая бросила вызов Лукашенко и участвует в выборах. Резьбу, как мы видим, у диктатора совсем сорвало.

Давление на оппозицию тем временем усиливается, отмечают комментаторы.

Алексей Амётов

Пока все изумленно наблюдают за поимкой в санатории (по слухам принадлежащем другу Лукашенко) на окраине Минска 30 очень-очень странных боевиков, я с не меньшим изумлением наблюдаю как мой партнер - издатель The Village Minsk Aliaksandr Vasilevich отправился в КГБ, чтобы отнести ходатайство за Виктора Бабарико о личном поручительстве за него и изменении меры пресечения, освобождении из СИЗО, а в итоге прямо из кабинета он попал в автозак и был приговорен к 14 суткам ареста. То есть человек просто принес ходатайство и уехал на две недели в спец-приемник.

Беларусь все еще уверенно опережает Россию по уровню государственного маразма, несмотря на все попытки российских властей обогнать и перегнать их.

Андрей Капустин

...Куда важнее на этом фоне новость о том, что Лукашенко сперва созвал заседание совета безопасности, а затем начал вводить в Минск войска.

Параллельно усилив военное пристуствие и на остальной территории страны.

Если сопоставить эту новость с недавним заявлением Лукашенко о том, что он готов задействовать армию в случае продолжения митингов в поддержку оппозиционных кандидатов, то получается, что 33 богатыря появились более чем вовремя.

А у Лукашенко появился прекрасный повод для реализации своей угрозы.

Так что не исключено, что в подконтрольном Лукашенко информационном пространстве Беоаруси, тема вагнеровцев быстро сойдет на нет.

А вот войска и усиленное патрулирование останутся.

Мало того, угроза "предвыборной дестабилизации" даст возможность лукашенковским силовикам вполне официально начать зачистку и среди тех граждан страны, кто еще не понял намека.

Разоблачая заговор за заговором.

С тем, чтобы ко дню выборов Лукашенко заиграл всеми красками заботливого отца нации, который спас страну от угрозы агрессии.

Безальтернативного, как говорится, кандидата на все времена...

А на типа антикремлевскую риторику Лукашенко обращать внимания не стоит...

Ибо он плоть от плоти своего старшего брата.

В Беларуси тем временем состоялся небывалый по численности митинг в поддержку оппозиции: по данным правозащитников, в столичном парке Дружбы народов собралось более 60 тысяч человек.

Максим Горюнов

в Минске сейчас чудо Господне

Наталья Геворкян

Сильно, конечно. Шел 26-й год правления Лукашенко

Андрей Пивоваров

Численность вчерашнего митинга в Минске важна не только для оценки сил оппозиции, но и для понимания, что будет дальше.

Лукашенко, уверен, также вёл подсчеты численности и реальные цифры ложились к нему на стол прямо от высших чинов КГБ.

Если бы митинг собрал 20-25 тысяч, он бы посмеялся и продолжил бы действовать в той же тактике. Не замечать оппозицию, создавать трудности, а потом переписать результаты голосования.

В нынешней ситуации, когда численность в два раза превысила допустимую, для Лукашенко раздался еще один тревожный звоночек.

Думаю, стоит ждать от Лукашенко новых шагов по эскалации обстановки в Белоруссии. Не исключаю новые задержания «террористов», «заговорщиков» или «шпионов» уже среди местных оппозиционеров.

Сценарий отмены или переноса выборов лежит у Лукашенко столе, и он решится на этот последний радикальный шаг, если почувствует реальную опасность потерять власть.

Радует, что пока он совершает очень много ошибок. А оппозиция этим успешно пользуется.

Но списывать пока еще президента Белоруссии со счетов нельзя. Бежать в Ростов и договариваться с Западом он не станет, будет держаться до последнего преданного ему мента. Кроме них опираться ему не на кого.

Для нас это все крайне важно. Падение Путина пойдёт по тому же сценарию.

Каким будет исход этого конфликта - по-прежнему не очевидно, однако многие считают, что так просто с завоеванных позиций Тихановская и ее сторонники не отступят.

Александр Морозов

Сейчас идет большой митинг в Минске в поддержку Тихановской, очень воодушевляющий. Атмосфера - мирная. Пока непонятно, как все эти люди будут реагировать 10 августа на 10-12%, которые получит Тихановская. Но складывается впечатление, что никаких опций сильного уличного протеста нет. Антилукашенковская сторона очень строго соблюдает "формат мирности", чтобы не дать Лукашенко повода начать подавление еще до голосования.

Ситуация очень коварная. С одной стороны, огромную симпатию вызывают люди на митингах, открытые, искренние. С другой стороны, Лукашенко получит в итоге "конкурентные выборы", поскольку весь мир тоже видит эти трансляции. Конечно, он посадил Бабарико, разогнал конкурентов, но теперь вся "картинка" зависит от того, будет ли Лукашенко после 10 августа что-то предлагать "альтернативщикам", или будет их сажать. Логично было бы предлагать. Чтобы сохранить картинку конкурентных выборов. Хотя в Евразии так обычно не делают. Обычно миноритариев после выборов сразу топчут копытами коней.

Илья Вайцман

Да, довыкручивался товарищ Лукашенко... С одной стороны, ненавидящий его народ (3%, ага), мечтающий снести пустившего уже корни стареющего картофельфюрера, с другой стороны - готовящийся сожрать страну с потрохами путин, а вокруг - совершенно не желающее вписываться за известного диктатора международное сообщество, которое не поддержит никакой устраивающий Лукашенко вариант спасения.

И куда ему бежать в этих условиях - мне, например, вообще непонятно. И как белорусской оппозиции проскочить между Сциллой откровенного тоталитаризма и Харибдой российского вторжения после и под предлогом «недемократического» отстранения Лукашенко от власти - тоже не очень понятно.