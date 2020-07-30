Тихановский, Статкевич и бойцы ЧВК проходят в Белоруссии по одному делу

Задержанные в Белоруссии россияне и двое белорусских активистов – блогер Сергей Тихановский и оппозиционный политик Николай Статкевич – проходят по одному уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам.
Об этом в четверг заявила представитель Следственного комитета страны Юлия Гончарова.
Агентство Tut.By приводит информацию ведомства о том, что россияне жили на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил журналистам, что задержанных россиян подозревают в подготовке террористических актов. В сообщении Следственного комитета об этом не упомянуто.
Государственные СМИ Белоруссии сообщили накануне о задержании под Минском в ночь на 29 июля более 30 россиян. Утверждается, что все они – бойцы "иностранной частной военной компании Вагнера". 32 человека были задержаны в санатории, еще один – на юге страны.
Власти Белоруссии информацию подтвердили, как и те сведения в СМИ, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной ЧВК – с целью дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами 9 августа.
Президент Александр Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. В МИД страны были вызваны послы России и Украины.
В Кремле, комментируя информацию, заявили, что знают о задержании 33 российских граждан и тех, кто находятся в розыске. Информации об их противоправных действиях у российской стороны нет, добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
МИД Украины упомянул о возможной экстрадиции задержанных в Минске.
Агентство БелТА ранее опубликовало имена всех 33 задержанных россиян. Радио Свобода изучило список. Как минимум о 18 из упомянутых в нём людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины.
- Белорусский блогер Сергей Тихановский также проходит обвиняемым по уголовным делам о совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды, и о призывах к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Николая Статкевича задержали в Минске 31 мая – по подозрению в организации или участии в действиях, нарушающих общественный порядок. И Тихановский, и Статкевич содержатся под стражей. Местные правозащитники признали их политическими заключенными.
- Жена Тихановского Светлана – зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, которая после отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов (включая её мужа) сейчас считается главным оппонентом Лукашенко на выборах.
- Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождается массовыми протестами против президента Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Оппозиция обвиняет его в преследовании своих политических оппонентов и нечестной борьбе. Сам Лукашенко неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, в том числе российских, которые пытаются вмешаться в выборы.
- СМИ связывают "частную военную компанию Вагнера" с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и человеком из близкого окружения российского президента. Бойцы "ЧВК Вагнера", по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии.
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