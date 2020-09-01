Вторая Мировая война: 1 сентября или 22 июня? Эфир в 20:30

Почему Путин гневается на Зеленского из-за высказываний о начале Второй Мировой? Об этом Виталий Портников спрашивает украинского историка Александра Зинченко и российского историка Бориса Соколова. Эфир в 20:30.
Историки Александр Зинченко и Борис Соколов о датах и ценностях в Москве и Киеве
Почему Путин гневается на Зеленского из-за высказываний о начале Второй Мировой? Об этом Виталий Портников спрашивает украинского историка Александра Зинченко и российского историка Бориса Соколова. Эфир в 20:30.
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