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Дороги к свободе

Вторая Мировая война: 1 сентября или 22 июня? Эфир в 20:30

Историки Александр Зинченко и Борис Соколов о датах и ценностях в Москве и Киеве

Почему Путин гневается на Зеленского из-за высказываний о начале Второй Мировой? Об этом Виталий Портников спрашивает украинского историка Александра Зинченко и российского историка Бориса Соколова. Эфир в 20:30.

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