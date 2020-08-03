Фонд "Либеральная миссия" опубликовал доклад "Новая (не)легитимность. Как происходило и что принесло России переписывание Конституции". Главный вывод — путь России к "обнулению" не уникален: это почти таджикский сценарий 2003 года. Тогда президент Эмомали Рахмон провел референдум о поправках, в которых помимо норм о правах граждан содержалось ограничение президентства двумя сроками с оговоркой, что оно не относится к самому Рахмону.

В числе авторов доклада — известные политологи, социологи, экономисты юристы — Григорий Юдин, Ольга Кряжкова, Сергей Шпилькин, Владимир Гельман, Григорий Мельконьянц, Владимир Пастухов, Александр Кынев, Константин Сонин и другие.

Российская оппозиция оказалась расколота по ключевому вопросу — голосовать или бойкотировать выборы. Между тем процент неудачных случаев пролонгаций президентства с помощью изменений в Конституции с 2000 года сравнительно высок (16 случаев из 40), и почти во всех случаях причиной было массовое сопротивление граждан с уличной мобилизацией.

Россия приняла поправки последней из семи авторитарных стран постсоветского пространства. В отличие от них, в России "обнуление" произошло поздно — на двадцатом году пребывания Владимира Путина у власти, и на фоне снижающейся популярности режима. Именно поэтому для его закрепления понадобились "юридически и политически ущербные процедуры", считают авторы доклада.

Учитывая количество и глубину поправок, Россия в 2020 году получила фактически новую Конституцию. Именно попытка замаскировать их истинную суть привела к "гибридным" формам легитимации вместо установленной процедуры: расширенной рабочей группе, участию Конституционного суда и общероссийскому голосованию. Поправки не могут считаться принятыми надлежащим образом с точки зрения требований действующей Конституции.

В отношении к поправкам общество оказалось расколото на две равные группы — сторонников и противников. Этот раздел прошел по возрастному порогу: в группе противников поправок преобладают младшие и средние возраста. "Эти данные не только подрывают легитимность результатов голосования и конституционной реформы, но и сами основы легитимности Владимира Путина как плебисцитарного лидера", — пишет социолог Григорий Юдин. Важный вывод — президент больше не репрезентирует народ поверх межгрупповых различий.