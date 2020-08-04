Суд в Саратовской области приговорил к семи годам колонии 15-летнего подростка из Вольска, напавшего на школу с топором и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает сайт регионального Следственного комитета.

Нападение произошло в мае прошлого года. Ученик седьмого класса пришел в школу с рюкзаком, в котором находились небольшой топорик и две бутылки с зажигательной смесью. Он поднялся на второй этаж и забросил бутылку с коктейлем Молотова в класс, в котором занимались 18 учеников. После этого он бросил в коридор вторую бутылку. После этого он побежал из здания.

По пути ему попалась 12-летняя ученица шестого класса, он ударил её топором и сбежал. Пострадавший ребёнок был спасён врачами, но потерял зрение на один глаз и стал инвалидом.

Перед нападением подросток заявлял в социальных сетях, что является поклонником так называемых колумбайнеров — субкультуры подростков, восхищающихся массовым убийством в американской школе “Колумбайн” в 1999 году. Кроме того, он говорил, что планирует “обратить внимание на школьные проблемы”, подобно Владиславу Рослякову, который устроил в 2018 году совершил нападение на техникуме в Керчи.

Сразу после своей атаки школьник выложил в сеть два видео. На первом, снятом у дверей школы, он говорит, что ему страшно, но он все равно намерен осуществить задуманное. На втором видео он сообщил, что потерпел неудачу. На последнем слове в суде он попросил приговорить себя к условному сроку, заявив, что стал в СИЗО другим человеком, — передаёт издание “Вольск.ру”.